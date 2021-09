Ansetzungen in der Frauen-Bundesliga: Bayern gegen TSG am Samstag

Ein Spieltag ist in der Frauen-Bundesliga gespielt, nun stehen auch die exakten Termine der Runden 4 und 5 fest.

Der Auftakt ist erfolgt, jetzt ist auch klar, wie es weitergeht: der DFB hat die Spieltage 4 und 5 in der Frauen-Bundesliga zeitgenau festgelegt. Die 4. Runde beginnt mit dem Meister, der FC Bayern gastiert am Freitagabend um 19.15 Uhr bei Aufsteiger 1. FC Köln

Hoffenheim wurde am Sonntag, den 3. Oktober angesetzt, das könnte sich aber noch ändern. Sollte die TSG am 5. Oktober in der Champions League im Einsatz sein, findet die Partie gegen Eintracht Frankfurt dann bereits am Samstag statt.

Klar ist hingegen, dass die Kraichgauerinnen das Spitzenspiel beim FC Bayern am Samstag austragen. Das Duell des amtierenden Meisters gegen den letztjährigen Tabellendritten im Rahmen des 5. Spieltages findet am 9. Oktober um 13 Uhr statt.

