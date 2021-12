Anschluss zur Spitze verpasst! Wattenscheid patzt erneut

Binnen sechs Tagen hat die SG Wattenscheid 09 zum zweiten Mal Punkte abgegeben und somit den direkten Anschluss zur Tabellenspitze verpasst. Bei der TSG Sprockhövel unterlag die Britscho-Elf mit 1:4.

Im letzten Spiel der Oberliga Westfalen im Kalenderjahr 2021 gab es noch einmal eine Überraschung. Dank einer turbulenten zweiten Hälfte und einer gnadenlosen Effizienz vor dem gegnerischen Tor hat die TSG Sprockhövel das Oberliga-Spitzenteam Wattenscheid 09 überraschend deutlich mit 4:1 bezwungen. Alle fünf Treffer fielen dabei erst nach dem Seitenwechsel. Wattenscheid patzte damit binnen sechs Tagen zum zweiten Mal und verpasste damit den Anschluss zum Klassenprimus SC Paderborn II. Umso bedeutender waren dagegen die drei Zähler für Sprockhövel, das sich im Rennen um die Qualifikation zur Meisterrunde nun neue Hoffnungen machen darf.

Wattenscheid macht das Spiel, Sprockhövel die Tore

Von Beginn an bekamen die Zuschauer eine dominant aufspielende Gästemannschaft zu sehen. In nahezu allen Belangen war Wattenscheid den Hausherren an diesem Abend überlegen, nur das Toreschießen wollte der Britscho-Elf einfach nicht gelingen. Von Sprockhövel kam bis auf den Lattentreffer in Minute drei offensiv kaum etwas. Ganz anders bei den Gästen. Immer wieder kombinierte sich Wattenscheid ins letzte Drittel. Beim entscheidenden Pass oder gar beim Abschluss fehlte dem Spitzenteam jedoch die gewohnte Konsequenz und Kaltschnäuzigkeit. Mit etwas Glück stand es nach den ersten 45 Minuten noch 0:0. Die zweite Hälfte begann mit dem gleichen Bild. Wattenscheid drängte und drängte, verzweifelte aber an der vielbeinigen TSG-Defensive oder an der eigenen Inkonsequenz.

30-Meter-Knaller bringt die Wende

Und wie es im Fußball so üblich ist, wird man für das Vergeben von Torchancen nun einmal bestraft. Sinnbildlich für den unglücklichen Spielverlauf aus Wattenscheider Sicht war der Führungstreffer der TSG in der 56. Minute. Rund 30 Meter vom gegnerischen Tor entfernt, zog Zentler einfach mal ab und überwand damit SGW-Keeper Staudt sehenswert. Nur drei Minuten später klingelte es erneut. Diesmal war es Weiß, der den Ball aus deutlich kürzerer Distanz im Gäste-Tor versenkte. Spätestens mit dem 3:0 durch Doppelpacker Zentler in Minute 74 war die Messe für Wattenscheid gelesen. Zwar verkürzte Kleine nur wenige Minuten später auf 1:3 (77.), in der Nachspielzeit stellte Ciccarelli den alten Abstand aber wieder her. Mit einem Blick auf den Spielverlauf und die Spielanteile ist der Heimsieg der TSG Sprockhövel zweifelsohne mit etwas Glück behaftet. Allerdings muss sich auch Wattenscheid diesmal an die eigene Nase fassen und analysieren, wie man trotz drückender Überlegenheit in dieser Höhe verlieren konnte.

In der Tabelle verpasste Wattenscheid die Chance, trotz eines Spiels weniger bis auf einen Punkt an den Klassenprimus Paderborn II heranzurücken. Mit 31 Punkten rangiert die SGW auf Tabellenplatz drei. Sprockhövel springt dagegen in der Tabelle von Platz 13 auf Rang elf und ist wieder mittendrin im Rennen um die Qualifikation zur Aufstiegsrunde. Der Abstand zur oberen Tabellenhälfte beträgt zwei Punkte.