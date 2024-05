Ansbacher Abgänge: Sechs auf einen Streich

Die SpVgg Ansbach hat sechs Abgänge bekanntgegeben und somit folgende Spieler am vergangenen Wochenende verabschiedet: Pepe Brekner, Lukas Karakas, Bastian Herzner, Robin Hartnagel, Nico Frisch und Fabio Wagner. Die meisten Einsätze aus diesem Sextett verzeichnete in der laufenden Saison Abwehrmann Brekner, nämlich 33 in der Regionalliga. Angreifer Herzner kam immerhin auf 21 Partien, in denen ihm ein Torerfolg allerdings versagt blieb. Neben Herzner geht mit Karakas auch ein weiteres Mitglied der Aufstiegsmannschaft von 2021/22.