Ansbach und Vilzing im Fernduell um den Klassenerhalt - Segbe Azankpo leitet Bayern-Erfolg ein

Vorletzter Spieltag in der Regionalliga Bayern: Bereits am Mittwochabend gewann der FC Bayern II in Nürnberg. An der Spitze steht die SpVgg Unterhaching bereits als Meister fest. Im Keller liefern sich die SpVgg Ansbach und die DJK Vilzing ein Fernduell im Kampf um den direkten Klassenerhalt.

Bayern Amateure gewinnen dank Segbe Azankpo

Bereits am Mittwochabend öffnete der 37. Spieltag seine Tore. Für beide Teams ging es sportlich um nichts mehr. Vor allem dem kleinen Club merkte man die gesicherte, aber mit Blick nach oben aussichtslose Tabellenlage zuletzt deutlich an. Auch gegen die Bayern Amateure war nichts Zählbares drin, dabei kamen die Nürnberger gut ins Spiel. Hofmann bediente bereits nach fünf Minuten Kayo, der den Querpass mühelos zur Club-Führung einschob. Weitere sehr gute Chancen ließ die Heimelf aber aus, was Segbe Azankpo kurios in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts bestrafte. Nach dem Ausgleich übernahmen die Münchner die Kontrolle. Aitamer ließ zunächst das 2:1 noch liegen, besser machte es wiederum Segbe Azankpo, der im Anschluss an eine Ecke das Spiel drehte (56.). Vonic hat für die Gastgeber noch eine Chance zum Ausgleich (67.). Von da an kam aber meist nur noch der Rekordmeister-Nachwuchs zu gefährlichen Abschlüssen. Den Schlusspunkt setzte Denk in der Nachspielzeit von der Strafraumkante.

Fernduell um den Klassenerhalt - Hankofen muss gewinnen

Die wohl heißesten Fragen des Spieltags drehen sich um den Abstiegskampf. Im Kampf um den letzten direkten Nichtabstiegsplatz läuft seit dem vergangenen Wochenende alles auf ein Fernduell zwischen den beiden Aufsteigern DJK Vilzing und SpVgg Ansbach hinaus. Während Vilzing schon seit vielen Wochen im Tabellenkeller feststeckt, wurde auf den letzten Metern der Spielzeit auch etwas überraschend noch die SpVgg Ansbach vom Sog des Abstiegsstrudel erfasst. Zwischenzeitlich hatte alles auf einen ungefährdeten Klassenerhalt der Mittelfranken hingedeutet, stand die Mannschaft von Christoph Hasselmeier vor wenigen Wochen schließlich noch auf dem 8. Tabellenplatz. Vier Niederlagen in Folge, kombiniert mit einer fleißigen Punkteausbeute der Konkurrenz hat die Nullneuner auf einen Relegationsplatz abrutschen lassen. Im letzten Heimspiel der Saison wollen die bekanntermaßen heimstarken Ansbacher den Negativlauf durchbrechen und die DJK Vilzing, die ihrerseits mit dem TSV Buchbach die Mannschaft der Stunde empfängt, zurück in die rote Zone drücken.

Deutlich dunkler sind die Wolken aktuell über dem Vereinsgeländer der SpVgg Hankofen-Hailing. Die Ketterl-Elf steht im Abstiegskampf gehörig unter Druck und ist inzwischen auf Schützenhilfe angewiesen. Bei vier Punkten Rückstand auf den VfB Eichstätt ist die Devise eindeutig: Hankofen muss gegen die SpVgg Greuther Fürth II, die nach dem überraschenden 1:0-Sieg gegen die Würzburger Kickers wohl endgültig gerettet sein dürfte, gewinnen. Zeitgleich darf der VfB Eichstätt beim SV Heimstetten nicht gewinnen. Ansonsten wäre der direkte Abstieg nicht mehr abzuwenden.

Unterhaching im Meisterschaftsdilemma

Auch die SpVgg Unterhaching befindet sich aktuell in einer durchaus kniffligen Situation. Klar, die Meisterschaft ist seit dem 35. Spieltag in trockenen Tüchern und auch die Ergebnisse bieten bei zehn ungeschlagenen Partien in Folge kaum Platz für Kritik. Mit Blick auf das bevorstehende Aufstiegsspiel darf der Regionalliga-Meister den Fuß aber noch nicht vom Gaspedal nehmen. Vor allem für Cheftrainer Sandro Wagner gilt es, die Mischung zwischen Rotation und Rhythmus zu finden, um für das erste Duell mit dem Meister der Regionalliga Nordost - aktuell deutet alles auf Energie Cottbus hin - optimal gerüstet zu sein. Im letzten offiziellen Heimspiel der Saison empfängt Haching den TSV Rain/Lech, der bereits seit letzter Woche als dritter Absteiger feststeht.

Ähnliche Probleme begleiten derzeit auch die Würzburger Kickers. Sportlich hat die Mannschaft von Marco Wildersinn eigentlich keine Chance mehr auf den Aufstieg in die 3. Liga, gäbe es da nicht noch das Hintertürchen rund um die finanziellen Probleme der SpVgg Unterhaching. Sollte Haching den Aufstieg aus finanziellen Mitteln nicht stemmen können, würden sich die Würzburger Kickers als feststehender Vize-Meister automatisch für die Aufstiegsspiele qualifizieren. Dieses unwahrscheinliche Szenario hat am Dallenberg bislang aber noch keinen Hoffnungsfunken entzündet. Zwei sieglose Spiele in Folge sprechen nach aktuellem Ermessen eindeutig gegen eine Aufstiegstauglichkeit der Kickers. Im letzten Heimspiel der Saison empfängt Würzburg den TSV Aubstadt.

In den restlichen drei Partien geht es um überhaupt nichts mehr. In Aschaffenburg stehen sich mit der heimischen Viktoria und dem 1. FC Schweinfurt 05 zwei Mittelfeldteams gegenüber. In Pipinsried steht für den bereits sicher abgestiegenen FCP das letzte Heimspiel der Saison gegen Wacker Burghausen an. Türkgücü München, das rein rechnerisch auch noch auf einen Relegationsplatz rutschen könnte, reicht ein Punkt gegen den FV Illertissen, um den Klassenerhalt fix zu machen.