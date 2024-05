Ansbach stößt den Bock um - Kein Sieger in Aubstadt - Dramatik im Oberfranken-Derby

Am Donnerstag gewann Würzburg das Topspiel bei Türkgücü, am Freitag zog die DJK Vilzing in Buchbach nach. Frustrierend verlief der Abend hingegen für Wacker Burghausen. Am Samstag holte der TSV Aubstadt nach der jüngsten Blamage einen Zähler gegen die U 23 der Bayern. Die SpVgg Ansbach beendet ihre schwarze Serie und verlässt die Abstiegsplätze, Eintracht Bamberg feierte einen späten Zähler im Derby gegen Bayreuth.

Bayreuth verschenkt den Derbysieg

Im oberfränkischen Derby standen sich am Samstagabend der FC Eintracht Bamberg und Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth gegenüber. Vor einer tollen Kulisse von über 2000 Zuschauern im Bamberger Fuchs-Park-Stadion erwischten die favorisierten Gäste einen optimalen Start. Bereits in der 7. Spielminute wurde ein Eckball von der rechten Seite an den langen Pfosten verlängert, wo Weber aus kürzester Distanz keine Mühe mehr hatte, den Ball über die Linie zu drücken. Bamberg, von der Wucht der Bayreuther sichtlich überrumpelt, verschlief die Anfangsphase komplett und lag wenig später mit 0:2 zurück. Im heimischen Sechzehner wurde Stefandl mustergültig freigespielt, der wie sein Kollege Weber völlig freistehend wohl schon schwierigere Tore in seine Karriere erzielt hatte. Bayreuth war in dieser Phase die klar bessere Mannschaft, verpasste es jedoch, schon frühzeitig den Sack zuzubinden. Kurz nach der Pause bot sich dann die Riesenchance auf die Vorentscheidung. Latteier wurde in der 58. Minute von den Beinen geholt - Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an, Dellermann verhinderte das 0:3 jedoch mit einer Glanzparade. Und so glomm er noch weiter vor sich hin, der Bamberger Hoffnungsfunken. Auch wenn die Eintracht in der zweiten Hälfte wirklich nicht mehr den Anschein erweckte, noch ein Tor schießen zu wollen, leitete Schönwiesners Treffer aus dem Nichts eine völlig verrückte Schlussphase ein. Plötzlich waren es nämlich die Hausherren, die am Drücker waren und ihre Chance auf einen Punktgewinn witterten. Bayreuth fehlte in der Schlussphase die Souveränität, sodass es letztlich kam, wie es kommen musste. In der 87. Minute landete die Kugel bei Görtler, der den Ball im Bayreuther Sechzehner zum 2:2 über die Linie spitzelte. Kurz darauf war Schluss. Bamberg feierte das Remis wie einen Sieg, die Fragezeichen über den Bayreuther Köpfen waren derweil auch viele Minuten nach Abpfiff noch zu sehen.

Ansbach atmet auf

Die SpVgg Ansbach kann doch noch gewinnen. Nach sieben Spielen in Folge ohne Sieg feierten die Nullneuner gegen die Bundesliga-Reserve des FC Augsburg einen knappen, letztlich aber nicht unverdienten 1:0-Erfolg. Die Hausherren begannen schwungvoll und stellten die Gäste mit ihrem gefürchteten, zuletzt aber etwas in Vergessenheit geratenen Umschaltspiel immer wieder vor Probleme. Generell sahen die 835 Zuschauer im Xaver-Bertsch-Sportpark aber das erwartete Bild: Augsburg bemühte sich um Spielkontrolle, die Nullneuner standen defensiv kompakt und lauerten auf schnelle Gegenstöße. Ein solcher war es dann schließlich auch, der Ansbach in der 33. Minute den Führungstreffer bescherte. Sperr wurde über die rechte Seite auf die Reise geschickt, seine Hereingabe konnte zwar noch in den Rückraum geklärt werden, dort kam allerdings Seefried angerauscht und jagte die Kugel flach ins linke Eck. Augsburg blieb trotz der spielerischen Feldüberlegenheit offensiv komplett harmlos. Die Hausherren verpassten es dagegen kurz vor sowie kurz nach der Pause, die Weichen für den allzu wichtigen Heimdreier zu stellen. In der 45. Minute musste sich FCA-Schlussmann Lubik beim Abschluss von Kleinschrodt strecken, in 55. Minute entschied sich Seefried in einer aussichtsreichen Überzahlsituation für den eigenen Abschluss und zwang Lubik zu einer erneuten Glanztat. So hieß es lange Zittern für die Hasselmeier-Elf. In der 86. Minute wurde es dann noch einmal laut im Xaver-Bertsch-Sportpark: Der in den letzten zehn Monaten sehnlichst vermisste Spielmacher Patrick Kroiß gab nach überstandener Kreuzband-Verletzung sein Comeback. Dieses wurde schließlich vergoldet, als Schiedsrichter Peter Dotzel kurz darauf den Schlusspfiff ertönen ließ.

Fürth II gewinnt Verfolgerduell

Einen ungefährdeten Heimsieg fuhr derweil die SpVgg Greuther Fürth II gegen Aufsteiger SV Schalding Heining ein. Mit 3:0 setzte sich die Zweitliga-Reserve gegen den Aufsteiger durch und vergrößert dadurch ihr Polster zu den Abstiegsrängen. Das kleine Kleeblatt erwischte den besseren Start in die Partie und ging bereits in der 8. Minute durch Bornschein, der aus kurzer Distanz vollendete, in Führung. Schalding wehrte sich zwar, das bessere Team blieben aber weiterhin die Hausherren, die in Person von Bornschein und Adlung aber das frühe 2:0 liegenließen. So blieb die Partie lange offen. Erst in der 68. Minute holte das kleine Kleeblatt dann schließlich doch zum K.o.-Schlag aus. Wieder war Bornschein zur Stelle, diesmal bekam der Angreifer den Ball links im Strafraum zugespielt und verwandelte eiskalt ins lange Eck. Den Schlusspunkt der Partie setzte wenig später der kurz zuvor eingewechselte Kolenda, der per Abstauber zum 3:0-Endstand einschob.

"Schnüdel" jubeln in Illertissen

Der 1. FC Schweinfurt ist nach zuletzt zwei Partien ohne Sieg wieder auf Kurs. In Illertissen hieß es am Ende 3:1 für die "Schnüdel". Die Anfangsphase verlief mit angezogener Handbremse, dann aber führten die Gäste mit der ersten gefährlichen Annäherung: Bozesan wurde geschickt, nahm im Strafraum Maß und traf zum 1:0 (11.). Die Partie blieb aber auch jetzt auf mäßigem Unterhaltungsniveau, bis nach einer halben Stunde Schweinfurts Böhnlein den Pfosten traf. Wenig später lag die Kugel dann plötzlich im Gästetor: Keeper Wenzel konnte einen Eckball nicht festhalten, Jeck bedankte sich - 1:1 (37.). Deutlich offensiver ging es nach der Pause zu, die beste Gelegenheit auf die Führung hatte Illertissens Held, der auch nur Aluminium traf. Ein Doppelpack sorgte in einer unterhaltsamen zweiten Hälfte letztlich für den Sieg der Gäste: Bozesan sorgte aus der Drehung für das 2:1 (77.), dann umkurvte Sturm FVI-Keeper Thiel und schoss zum 3:1 ein (78.). Aksu verpasste bei einem weiteren Pfosten-Schuss ein noch klareres Resultat.

Aubstadt trotzt Bayern in Unterzahl

Nach der 0:5-Klatsche gegen den FC Augsburg II war der so gut in die Saison gestartete TSV Aubstadt auf Wiedergutmachung aus. Gegen den FC Bayern II wollten die Unterfranken den Kontakt zur Spitzengruppe halten und direkt wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Dieses Unterfangen bekam nach 20 Minuten direkt einen herben Dämpfer. Keeper Weisbäcker leistete sich außerhalb des Sechzehners ein Handspiel und sah folgerichtig die Rote Karte. In Unterzahl gestaltete sich die Partie gegen die spielerisch ohnehin begnadeten Münchner wie erwartet. Aubstadt stand tief, überließ den Bayern die Kugel und setzte auf Umschaltspiel. Die Gäste konnten aus der Überzahl kaum Kapital schlagen und kamen gegen die vielbeinige Aubstädter Hintermannschaft nur selten zu nennenswerten Chancen. Mit fortschreitenden Spieldauer wurden die Beine der Hausherren allmählich schwerer. In der 67. Minute verlor der eingewechselte Torhüter Marvin Walter leichtsinnig den Ball, doch selbst diese Top-Möglichkeit brachte Scholze nicht über die Linie. So blieb es letztlich bei der torlosen Punkteteilung, die sich der TSV jedoch auch redlich verdient hatte.

Vilzing kommt gut aus der Kabine

Mit einem Sieg hätte die DJK Vilzing nach Punkten mit dem bereits am Donnerstag siegreichen Spitzenreiter Würzburger Kickers gleichgezogen. Am Freitag ging es zum TSV Buchbach, dem Schlusslicht. Was sollte da schon schiefgehen? In der 8. Minute lag auch gleich der Ball im Netz, allerdings jubelte der Underdog. Sztaf traf aus halblinker Position mit einem platzierten Flachschuss. Ammari hatte in Minute 18 die große Kopfballchance zum zweiten TSV-Treffer. Auch wenn sich Vilzing nach knapp einer halben Stunde steigerte, wie eine Spitzenmannschaft traten die Oberpfälzer im ersten Durchgang nicht auf. Doch kurz nach Wiederbeginn ließ die DJK ihre Kritiker verstummen: Pledl glich mit einem Drehschuss aus (48.). Buchbach schien angeknockt, erarbeitete sich aber relativ bald die nächsten Chancen. Aber auch die Vilzinger hatten gute Szenen, so in der 79. Minute, als Jünger mit einem Freistoß Junghan zu einer Faustparade zwang. In der Schlussphase drückten die Gäste auf den Sieg und das war von Erfolg gekrönt. Pledl verwertete in der 84. Minute eine Hereingabe von links zum Siegtor. Verdient, da die Eibl-Schützlinge eine gute zweite Hälfte ablieferten.

Leistungseinbruch beim SV Wacker

Die Verletzungsprobleme in der Offensivabteilung schienen Wacker Burghausen am Freitag gegen die U 23 des 1. FC Nürnberg erstmal nicht zu stören. Schon in der 1. Minute landete ein Schlenzer von Bosnjak im Club-Tor. Die Gäste brauchten eine Viertelstunde, um anzukommen, doch dann gelang Sanogo aus kurzer Distanz der Ausgleich. Sigl hätte in der 23. Minute den ehemaligen Zweitligisten fast erneut in Führung gebracht, aber FCN-Torwart Reichert lenkte das Leder sehenswert über die Latte. Fünf Zeigerumdrehungen darauf war erneut Sanogo zur Stelle, flach ließ er Schöller nicht den Hauch einer Chance. Ab diesem Zeitpunkt kam ein Bruch ins Burghauser Spiel, Nürnberg II war nun das klar bessere Team. Das drückte sich auch in Toren aus. Erst tankte sich Muteba in der 73. Minute von rechts in den Strafraum durch und vollstreckte ins lange Eck, elf Minuten später war der Nürnberger Flügelflitzer erneut nicht vom Ball zu trennen und legte die Kugel erneut platziert in den Maschen ab. Die Wacker-Fans schienen frustriert, sahen vor allem in der zweiten Halbzeit eine schwache Leistung ihrer Lieblinge.

Aschaffenburg antwortet schnell

Viktoria Aschaffenburg spielte am Freitag gegen den FC Memmingen. In der ersten Viertelstunde musste sich Sitter bei zwei vergebenen Chancen die Haare raufen. Doch sein Teamkollege Baier machte es in Minute 18 besser und traf aus rund 15 Metern zur Viktoria-Führung. Aschaffenburg war fortan Herr im Haus, wenngleich Sitter in der 36. Minute mit einem Lattenschuss erneut zum Pechvogel avancierte. Ab der 60. Minute wurde Memmingen gefährlicher und belohnte sich nach schnellem Umschaltmoment mit dem Ausgleichstreffer durch Stroh-Engel (69.). Offenbar ein Wachmacher für Aschaffenburg, das nun wieder die Zügel anzog und durch einen Abstauber von Paraschiv in der 76. Minute erneut in Führung ging. Memmingen versuchte zu antworten und bekam in der 84. Minute einen Foulelfmeter zugesprochen. Gerlspeck übernahm Verantwortung, schoss aber klar drüber. Fünf Zeigerumdrehungen später sah Teamkollege Maier nach einem Foulspiel im Mittelfeld Gelb-Rot. Cheron ließ frei vor FCM-Torwart Dewein noch die Vorentscheidung liegen, doch das fiel nicht ins Gewicht, da das 2:1 auch mit Schlusspfiff Bestand hatte.

Würzburg gewinnt chancenarmes Topspiel

Nach nahezu ereignislosen ersten 45 Minuten - mehr als ein gefährlicher Sané-Kopfball, der neben dem Tor landete, gab es nicht - gingen die Würzburger Kickers im Topspiel mit ihrer ersten guten Aktion nach Wiederanpfiff in Führung. Der frisch eingewechselte Junge-Abiol wurde nach einer Flanke sträflich freigelassen und ließ sich die Möglichkeit aus der Nahdistanz nicht entgehen (46.). Nach dem ersten Schock übernahmen die Münchner langsam die Spielkontrolle und kamen auch zu einigen Abschlussgelegenheiten, gefährlich für das Tor von Quindt wurde es aber nicht. Würzburg lauerte auf Konter. Junge-Abiol ließ nach einem solchen die mögliche Vorentscheidung aus, scheiterte beim Versuch, Kolbe den Ball durch die Hosenträger zu schießen. Am Ende machte dies gegen harmlose Gastgeber aber keinen Unterschied. Es blieb beim letztlich verdienten 1:0-Erfolg des Spitzenreiters, der sich ein Plus an gefährlichen Chancen erarbeiten konnte und defensiv kaum Türkgücü-Chancen zuließ. Für den FWK war es der sechste Folgesieg.