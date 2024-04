Ansbach schnürt Transfer-Dreierpack

Die SpVgg Ansbach hat am Mittwoch drei weitere Neuzugänge für die kommende Saison bekanntgegeben: Vom Oberligisten FSV Hollenbach wechseln Matthias Hahn (24) und Noah Krieger (23) nach Mittelfranken. Während Hahn für die Innen- und Außenverteidigung eingeplant ist, hat Krieger sein sportliches Zuhause im offensiven Mittelfeld. Dort spielt auch Björn Angermeier vorzugsweise. Der 21-Jährige, der in Ansbach die Jugend durchlaufen hatte, spielte zuletzt in der Bezirksliga beim FV Fortuna Neuses.