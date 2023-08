Ansbach-Kapitän Dietrich: "Wir haben einen tollen Start erwischt, aber ..."

Nach vier Spieltagen auf dem 4. Platz - der Saisonstart hätte für die SpVgg Ansbach kaum besser verlaufen können. Dennoch hält man den Ball bei den Mittelfranken flach.

Die SpVgg Ansbach ist noch ungeschlagen, haben in drei Begegnungen keinen Gegentreffer bekommen und kassierten das letzte Tor vor 234 Minuten im ersten Heimspiel gegen die Zweitvertretung der SpVgg Greuther Fürth.

Trotz dieser kleinen Erfolgswelle bleiben die Ansbacher aber auf dem Boden der Tatsachen. Das Relegations-Trauma der letzten Saison sitzt noch tief. "Da hast du 50 Punkte auf dem Konto, verlierst nur 17 Spiele von 42 und musst dann auf einen anderen Verein - sprich den Meister SpVgg Unterhaching - hoffen, dass dieser aufsteigt und du damit in der Liga bleibst", so Ansbachs Trainer Christoph Hasselmeier.

Auch Tobias Dietrich äußert sich geerdet. "Es sind erst vier Spiele gespielt und wir haben einen tollen Start erwischt, aber aussagekräftig ist das ganze nicht", so der Kapitän und Abräumer. Abwehrchef Eric Weeger und Neuzugang Michael Kleinschrodt, der sich als Arbeitsbiene im Mittelfeld entpuppt, betonen unisono, "dass wir erfreut sind über die bisherige Punktausbeute und wir hoffen den Flow in die nächsten schweren Spiele mitnehmen zu können".

Sperr meldet sich mit Toren zurück

Und das nun folgende Programm der Ansbacher hat durchaus in sich. Am Dienstag steht das BFV-Verbandspokalspiel beim Ligakonkurrenten Viktoria Aschaffenburg auf dem Programm, ehe am Samstag die Aufgabe bei Türkgücü München gelöst werden muss. Nach dieser Auswärtspartie folgen dann drei Partien gegen Gegner, die professionell arbeiten: zuhause gegen die Würzburger Kickers (Freitag, 25. August), beim 1. FC Nürnberg II (Dienstag 29. August) und dann am 2. September Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth im heimischen Xaver-Bertsch-Sportpark, in dem in der letzten Saison 33 von 50 Punkten geholt wurden.

"Danach wissen wir, wo wir stehen", so Hasselmeier, der natürlich hocherfreut ist, dass seine Defensive "einen tollen Job macht", und vor allem die Tatsache, dass "Michael Sperr nach seiner Kreuzbandverletzung wieder da ist". Der Torjäger hat nach seiner zehnmonatigen Verletzungspause in seinen drei Kurzeinsätzen schon zwei wichtige Treffer (Siegtor in Bamberg und das 2:0 gegen Burghausen) erzielt und bereichert mit seiner Präsenz das Ansbacher Sturmspiel. Sein 2:0 gegen Burghausen gelang ihm nach einer Flanke des erstmals eingewechselten Maximilian Hirschmann, der ebenfalls aus einer einjährigen Verletzungspause (Kreuzband) kommt. Der dritte Kreuzbandverletzte, Torjäger und Passgeber Patrick Kroiß, ist noch nicht soweit, um den Ansbacher "K(reuzband)-Sturm" zu vervollständigen.