Ansbach holt Hayer aus Heidenheim

Die SpVgg Ansbach arbeitet weiter mit Hochdruck am Kader für die neue Saison. Wie die Nullneuner am Dienstag bekanntgaben, wird Nico Hayer künftig für die Grün-Weißen auflaufen. Der 19-Jährige, der offensiv und defensiv auf der Außenbahn eingesetzt werden kann, wechselt von der U 19 des 1. FC Heidenheim nach Mittelfranken. "Nico ist ein hochveranlagter Spieler, der in den letzten Jahren eine Top-Ausbildung genossen hat, sehr viel Geschwindigkeit hat und technisch sehr gut ist", freut sich Ansbachs sportlicher Leiter Christoph Hasselmeier über den Neuzugang.