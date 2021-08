Ansbach gibt Sieg aus der Hand - Bamberg ballert sich an die Spitze

Da waren es nur noch zwei: Zwei Teams die nach drei Spieltagen ihre weiße Weste behalten haben. Bereits am Freitagabend hatte die DJK Vilzing vorgelegt und dank eines 4:2-Sieges in Würzburg für eine Nacht die Tabellenführung erobert. Die war aber am Samstagnachmittag nach dem deutlichen 5:0 des FC Eintracht Bamberg in Seligenporten auch schon wieder Geschichte. Die erste "Delle" in der Bilanz kassierte spät die SpVgg Ansbach im Heimspiel gegen die DJK Ammertal (2:2). Auf der Gegenseite der Tabelle bleiben drei Teams dagegen weiter ohne Punkt. Die DJK Don Bosco Bamberg (bei einem Spiel Rückstand), Vatan Spor Aschaffenburg und der SV Seligenporten stehen noch gänzlich ohne Zähler da.

Bayernliga Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Würzburger FV - DJK Vilzing 2:4

Schade, mit ein wenig Glück wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen für den WFV. Am Ende setzte sich aber der Favorit aus Vilzing dank einer konsequenteren Chancenverwertung an der Zellerau durch. In einer insgesamt recht ansehnlichen Partie sahen rund 350 Zuschauer einen guten Beginn von beiden Seiten. Die erste Chance des Spiels hatte der Würzburger Bas, die aber ungenutzt blieb. Nach einer halben Stunde dann aber die Führung für den Gast. Nach Vorarbeit von Tobias Hoch traf Franz Wendl zum 0:1. Kurz nach dem Seitenwechsel dann der nächste Nackenschlag für die Hausherren. Andreas Jünger markierte nur vier Minuten nach Wiederanpfiff das 0:2. Auch in der Folgezeit waren die Vilzinger das effektivere Team und machten aus ihren Möglichkeiten einfach mehr. Treffer Nummer drei durch Kapitän Fabian Trettenbach war nach 75 Minuten so etwas wie die Vorentscheidung. Conte für Würzburg ließ kurz darauf noch einmal etwas Hoffnung aufkeimen (80.). Nur drei Minuten später stellte Jim Patrick Müller den alten Abstand aber wieder her - 1:4 (83.). Würzburg kam in der Nachspielzeit durch Christian Dan noch zum 2:4-Endstand (90.+1).

SV Seligenporten - FC Eintracht Bamberg 0:5

25 Minuten sah man keinen Unterschied zwischen Schlusslicht und Klassenprimus. Doch die alleine reichen in der Bayernliga einfach nicht. Denn als Jakob Tranziska nach einem sehenswerten Angriff die 1:0-Gästeführung markierte, begann das Leiden der "Klosterer". Denn nach diesem Treffer hatten eigentlich nur noch die zahlreichen Gästefans etwas zu feiern. Lediglich in puncto Chancenverwertung spannten die Schützlinge von Julian Kolbeck ihren Anhang ein wenig auf die Folter. Einmal freilich mussten sie dann vor der Pause doch noch durchatmen. Der einzige sehenswerte Angriff des SVS landete zwar final mit dem Abschluss von Leon Rukiqi im Netz. Doch der Angreifer der Oberpfälzer stand im Abseits. Es wäre auch nicht verdient gewesen, denn das Spiel hatte sich da schon deutlich zu Gunsten der Bamberger verlagert, die vor dem Wechsel durch Lukas Schmittschmitt nur die Latte getroffen hatten. Auch nach Wiederanpfiff das gleiche Bild. Bamberg übernahm von Beginn an die Kontrolle und hatte schon nach 60 Sekunden durch Franz Helmer die nächste große Möglichkeit, sein schwächerer linker Fuß brachte das Leder aber nicht über die Linie. Doch Helmer besserte seine Bilanz dann schnell auf und beseitigte mit seinem Doppelschlag (52./56.) die letzten Zweifel für seine Farben. Und die Hausherren? Von denen war nicht mehr viel zu sehen, dafür aber ein Klassenunterschied deutlich zu erkennen. Vor allem Jakob Tranziska oder die beiden Flügelspieler Tobias Linz und Franz Helmer waren überhaupt nicht in den Griff, geschweige denn vom Ball zu bekommen. Auch nachdem die beiden vorzeitig Feierabend machen durften, wurde es für die Hausherren kaum besser. Bamberg kontrollierte weiter klar das Geschehen und versäumte es die Führung noch deutlicher zu gestalten. So waren die "Klosterer" noch gut damit bedient, dass nur noch Tranziska (mit seinem zweiten Treffer) und Schmittschmitt getroffen hatten. Den ersten Torschuss der Seligenportener sahen die Zuschauer dann auch erst in der Schlussphase. Doch der von Drazen Misic aus der Distanz abgefeuerte Ball, stellte für Fabian Dellermann im Eintracht-Tor kein größeres Problem dar.

1. SC Feucht - FC Sand 2:2

Ernüchterung beim Aufsteiger. Nur ein 2:2 gegen die Gäste aus Sand, was aber wesentlich schwerer wiegen dürfte, ist der Ausfall von Kapitän und Schlussmann Andreas Sponsel, der nach 85 Minuten mit der roten Karte vom Platz musste. Davor hatten seine Feuchter zwar einen zweimaligen Rückstand wieder ausgeglichen, doch am Ende stand lediglich ein insgesamt ernüchterndes Unentschieden. Nach der Niederlage in Gebenbach hatte SC-Trainer Florian Schlicker zwei Veränderungen vorgenommen. Für Gabriel Jessen und Salim Ahmed begannen am Samstag Max Hering und Stephan König. Doch die Rechnung ging hier zunächst nicht auf. Gerade einmal drei Minuten waren gespielt, als die Hausherren durch Sven Wieczorek kalt - bzw. Sponsel viel zu weit vor seinem Tor - erwischt wurden. Es dauerte, bis sich die Hausherren ins Spiel zurückarbeiteten. Das aber zahlte sich nach rund einer halben Stunde in Person von Marco Weber aus, der den 1:1-Ausgleich besorgte (27.). Kurz nach der Pause liefen die Feuchter aber wieder einem Rückstand hinterher. Die Gäste waren durch Timm Strasser erneut nach einem schnellen Angriff in Führung gegangen. Die Feuchter riskierten jetzt viel, liefen aber auch immer wieder in Konter der Gäste. Eine Viertelstunde vor dem Ende konnte dann aber der eingewechselte Salim Ahmed ausgleichen. Kurz darauf verlor Sand Johannes Bechmann nach wiederholtem Foul mit der Ampelkarte, doch die numerische Überlegenheit endete ebenso schnell, weil Sponsel nach Notbremse kurze Zeit später ebenfalls in die Kabine musste.

SpVgg Ansbach - DJK Ammerthal 2:2

In der Nachspielzeit entglitten den Ansbachern etwas überraschend doch noch zwei Zähler. Bis zur 84. Minute hatte die Elf von Christoph Hasselmeier mit 2:0 geführt und sah eigentlich wie der sichere Sieger aus. Freilich, zuvor hatten sich die Gäste aus der Oberpfalz als die erwartet hohe Hürde herausgestellt. So hatten die Ansbacher ein wenig Glück und einen glänzend reagierenden Sebastian Heid im Tor gegen den Abschluss von Dennis Weidner (11.). Nach und nach kamen aber auch die Ansbacher ins Spiel. Patrick Kroiß und Niklas Seefried lieferten die ersten Arbeitsnachweise in puncto Offensive. Kurz vor der Pause schließlich zahlte sich der druckvolle Auftritt der Ansbacher dann endlich auch in Zählbarem aus. Kroiß konnte einen schon verloren geglaubten Ball noch zurückerobern und traf zum umjubelten 1:0 (43.). Durchgang zwei begann dann aber mit einem ersten Rückschlag. Der in Halbzeit eins schon mit Gelb vorbelastete Daniel Schellhorn musste in der 51. Minute mit der Ampelkarte vom Platz. Doch fünf Minuten später stellten die Ansbacher in Unterzahl sogar auf 2:0. Bastian Herzner war im Strafraum gelegt worden, den fälligen Elfmeter verwandelte der Gefoulte selbst zum 2:0. Damit schien der Zug auf dem richtigen Gleis, zumal die Hausherren durch Kroiß (71./76.) sogar Treffer Nummer drei auf dem Fuß hatten. Doch eine Szene sorgte dann wieder für Spannung. Der eingewechselte Keilholz war gefoult worden. Wieder Strafstoß. Diesmal jedoch auf der Gegenseite. Und auch Lukas Dotzler verwandelt sicher (84.). Doch damit nicht genug, in einer hektischen Schlussphase musste erst Tom Abadjiew mit glatt Rot vom Platz und dann schlug der unermüdliche Gast durch Daniel Gömmel in der ersten Minute der Nachspielzeit noch einmal zu - 2:2.

SpVgg Bayern Hof - Don Bosco Bamberg 4:1

Das Poltern aus der grünen Au war weithin zu hören. Dank eines auch in dieser Höhe nicht unverdienten Sieges fiel wohl erst einmal eine schwere Last von den Hofer Bayern ab. Nach der deutlichen 1:7-Klatsche in Bamberg stand im äußersten Nordosten der Bayernliga ganz klar Wiedergutmachung auf dem Programm. Die Hausherren begannen allerdings ein wenig verunsichert, zumal sie mit der DJK aus Bamberg einen durchaus technisch beschlagenen Gegner zu Gast hatten. Nach 31 Minuten war es aber Andreas Knoll, der den Bann brechen und die Schwarz-Gelben nach einer schönen Kombination über Durkan und Drewanz in Führung brachte. Überhaupt erkannte man die Hofer gegenüber der englischen Woche kaum wieder. Insgesamt vier neue hatte Bayern-Coach Roman Pribyl in die Startelf gesteckt. Ismail, Drewanz sowie Durkan und Schmidt begannen in einer jungen Mannschaft. Doch die Gäste kamen noch vor dem Wechsel zurück. Nicolas Wunder traf nach Flanke von Pascal Schneider zum 1:1 (37.). Während die Hausherren jetzt ein wenig die Ordnung verloren, kamen die Bamberger besser ins Spiel und zu Chancen. Den nächsten Treffer freilich machten dann wieder die Hofer. Tomas Petracek nach einer Stunde und Cedric Drewanz nur drei Minuten später stellten schnell die Weichen für die Hausherren - 3:1. Erneut Drewanz machte knapp zehn Minuten vor dem Ende schließlich alles klar und tütete den endgültig und verdientermaßen ersten Sieg für die Hofer Bayern ein.

ASV Cham - Vatan Spor Aschaffenburg 4:0

Die Chamer haben sich schon einmal warmgeschossen für das Derby am kommenden Mittwoch gegen die DJK Vilzing. 300 Zuschauer sahen am Kappenberger Sportzentrum eine letztlich doch recht einseitige Partie, welche die Hausherren gegen Vatan Spor dank der Treffer von Daniel Ettl schon früh in Führung sahen (2.). In der Folgezeit kamen die Unterfranken zwar auch ein wenig ins Spiel, verpassten aber bei ihren wenigen Möglichkeiten den ersten Saisontreffer zu erzielen. Der ASV - bis dahin ebenfalls sieglos, aber mit einem achtbaren Remis aus Ammerthal unter der Woche zurückgekehrt - sorgte dann Mitte der zweiten Halbzeit endgültig für klare Verhältnisse. Michael Plänitz, Michael Wich und Marco Faltermeier schraubten das Resultat auf 4:0. Vatan Spor dagegen steht nach drei Spieltagen weiter im Keller und zahlt zumindest bislang ordentlich Lehrgeld.

TSV Abtswind - TSV Karlburg 0:0

Ein torloses Remis mit dem die Gäste sicher ein wenig besser leben können. Abtswind dagegen dürfte ein wenig den vergebenen Chancen hinterher trauern. Vor dem Seitenwechsel hatten Ferdinand Hansel und Max Wolf die Führung auf dem Fuß. Karlburg tauchte insgesamt einmal gefährlich vor dem Kasten von Felix Reusch auf, doch Stürmer Marco Kunzmann blieb nur zweiter Sieger. Die Hausherren blieben weiter am Drücker und hatten auch nach dem Wechsel nicht nur Feldvorteile sondern auch das oft und gern zitierte Chancenplus. Um aber beim Bemühen von Floskeln zu bleiben, den Abtswindern fehlte auch das Abschlussglück, so dass es am Ende bei diesem torlosen 0:0 vor 200 Zuschauern im Unterfrankenduell blieb.

DJK Gebenbach - ATSV Erlangen 1:4

Gut erholt von der Niederlage im Spitzenspiel zeigten sich die Unistädter in der Oberpfalz. Dank einer schon in Durchgang eins starken Leistung kamen eigentlich nur selten Zweifel am Erfolg der Gäste auf. Lediglich einmal wurde es ein wenig spannend, als die DJK Gebenbach durch einen von Haller verwandelten Foulelfmeter kurz nach der Pause auf 1:2 verkürzen konnten. Unter dem Strich blieben die Erlanger aber das deutlich bessere Team mit der wesentlich reiferen Spielanlage und gewann hochverdient mit 4:1. Schon vor der Pause hatten Nico Geier (12.) und Moritz Fischer (41.) getroffen. Erneut Nico Geier (73.) und Sasa Visnic (87.) besorgten den Endstand.

TSV Großbardorf - ASV Neumarkt 1:3

Die "Gallier" treten auf der Stelle, der Neuling dagegen auf Wolke sieben. Dabei fing alles so gut an. Alban Peci brachte Großbardorf nach nur acht Minuten in Führung und auch danach bestimmten die Hausherren das Spiel. Doch die legten nicht weiter nach und bis zur Pause kamen die Neumarkter wieder besser ins Spiel zurück, ohne dabei aber zunächst gefährlich zu werden. Kurz nach Wiederanpfiff aber glichen die Neumarkter aus. Jonas Marx verwandelte den an Gümpelein verschuldeten Foulelfmeter zum 1:1 nur 100 Sekunden nach Wiederanpfiff. Dieser Treffer zeigte Wirkung, Großbardorf verlor den Faden und die Neumarkter erarbeiteten sich mehr und mehr Feldvorteile. Aus einer kompakten Deckung und über ein schnelles Umschaltspiel sorgten sie jetzt immer wieder für Gefahr vor dem Tor der Hausherren. Und zogen zählbar nach. Daniel Haubner traf nach 74 Minuten zum 1:2 ins Tor und für den ASV ins Glück. Vier Minuten später wiederholte er das ganze dann einfach noch ein weiteres Mal - 1:3. Dabei blieb es dann auch bis zum Ende. Die "Gallier" sind jetzt Tabellenvierzehnter. Neumarkt verteidigt Rang vier.