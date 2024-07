Goller dreht nach der Pause auf: FCN schlägt auch Regionalligist Ansbach

Der 1. FC Nürnberg hat auch das zweite Testspiel der Sommervorbereitung für sich entschieden: Dank einer Leistungssteigerung nach der Pause schlug der FCN den Regionalligisten Ansbach verdient mit 4:1.

Bereits das Debüt von Trainer Miroslav Klose beim 1. FC Nürnberg war gelungen. Und sein Team ließ dem 13:0 bei Bezirksligist Hersbruck am Donnerstagabend ein 4:1 bei Regionalligist Ansbach folgen.

Die SpVgg zeigte aber gerade in den ersten 45 Minuten eine sehr ansprechende Leistung. Die Gastgeber standen kompakt und ließen dem Club, dem in dieser frühen Phase der Vorbereitung verständlicherweise noch Automatismen fehlten, kaum Räume. Zudem schaltete der Regionalliga-13. der Vorsaison, der bereits nach 15 Sekunden den ersten Warnschuss abgegeben hatte, regelmäßig blitzschnell um.

Beim Favoriten, der im Vergleich zum Hersbruck-Spiel schon in der Startelf auf Keeper Reichert und Neuzugang Tzimas setzte, dauerte es eine ganze Weile bis zum ersten gefährlichen Abschluss. Dieser saß dann aber direkt: Pick spielte einen sehenswerten Doppelpass mit Tzimas, ehe der ehemalige Heidenheimer ins rechte untere Eck vollstreckte (26.).

Ansbach aber zeigte sich nicht geschockt und antwortete postwendend: Nach Flanke von Weeger hielt Kroiß die rechte Schulter hin - 1:1 (27.). Dass es zur Pause nur unentschieden stand, hatten sich die Gastgeber wahrlich verdient.

Lubach revanchiert sich

Nach dem Seitenwechsel allerdings spielte der runderneuerte FCN seine Überlegenheit aus. Speziell Goller hinterließ vor 3500 Zuschauern seine Spuren: Nach feiner Vorarbeit von Lubach besorgte Goller erst das 2:1 (55.), ehe er mit seinem Freistoß das 3:1 von Forkel mustergültig einleitete (69.).

Zwei Minuten später revanchierte sich Forkel, dessen Hereingabe Kania knapp verpasste - doch Goller vollstreckte am zweiten Pfosten eiskalt ins lange untere Eck zum 4:1-Endstand (71.).

Für den Club, der Anfang August in Karlsruhe in die neue Pflichtspiel-Saison startet, geht es am 13. Juli mit dem Testspiel gegen Drittligist 1860 München weiter. Die Ansbacher, die schon am 19. Juli gegen die Zweitvertretung des FCN ihren Auftakt in die neue Regionalliga-Spielzeit bestreiten, sind am Samstag gegen den ATSV Erlangen gefordert.