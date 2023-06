Ansbach schaltet Gebenbach aus und hofft auf Haching

Auch im Rückspiel setzte sich die SpVgg Ansbach mit 2:1 gegen den Bayernliga-Zweiten DJK Gebenbach durch und könnte damit den Klassenerhalt schon sicher haben. Dennoch steht jetzt erstmal eine weitere Runde an.

Mit 2:1 setzte sich die SpVgg Ansbach am Freitagabend zuhause gegen die DJK Gebenbach durch. Nach dem 4:1-Hinspielsieg in der Oberpfalz war die erste K.o.-Runde in der Relegation zur Regionalliga Bayern letztlich also eine klare Sache für die Mittelfranken.

Im Rückspiel vor rund 1.500 Zuschauern setzte allerdings Gebenbach das erste Ausrufezeichen, als Lindner aus der Distanz die Latte prüfte. Ansbach hingegen startete verhalten, ließ den Gegner erstmal kommen - verständlich, stand doch dieser unter Druck, die klare Hinspielniederlage aufzuholen. Schelhorn hatte die erste gute Gelegenheit für die Heimelf auf dem Fuß, ehe er wenig später für das 1:0 sorgte: Nach einem Diagonalball nahm er die Kugel an und setzte sie zum 1:0 ins kurze Eck (37.). Es war gleichzeitig die Pausenführung; Gebenbach hatte nach der frühen Chance nicht mehr viel anzubieten.

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff flackerte dann kurz neue Hoffnung auf für die Gäste: Ceesay netzte vom Strafraumeck etwas überraschend zum 1:1 (56.). Doch auch in Folge kam von Gebenbach zu wenig, um nochmals wirklich für Spannung zu sorgen. Gefährlicher trat weiterhin die Heimelf auf, die letztlich durch Brekner auch alles klar machen: Nach einem Steckpass legte er den Ball am Keeper vorbei und ins Tor und sorgte damit für Gewissheit - 2:1 (79.).

Und dabei blieb es, die abgezocktere Mannschaft setzte sich in diesem ersten K.o.-Duell verdient durch. Nun wartet allerdings noch der FC Memmingen auf Ansbach - die beiden Partien werden auf jeden Fall ausgetragen, auch wenn sie durch einen möglichen Erfolg der SpVgg Unterhaching in den Aufstiegsspielen gegen Energie Cottbus überflüssig werden würden. Sollte Haching nämlich aufsteigen, wären sowohl Ansbach als auch Memmingen in der kommenden Saison in der Regionalliga. Anderenfalls bekommt nur der Sieger aus dieser Ansetzung ein Ticket.