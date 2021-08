Ansbach empfängt Vilzing - Neuling Neumarkt "von Spiel zu Spiel besser"

Es ist wohl das Spiel der Spiele, schon früh in dieser Saison. Und es riecht zudem so richtig nach Spitzenspiel, wenn der Tabellenzweite den Tabellenersten empfängt. Im Xaver-Bertsch-Sportpark empfängt die SpVgg Ansbach am Samstag die DJK Vilzing. Profitieren davon kann schon am Freitagabend der ASV Neumarkt, der zum Würzburger FV reist.

Ist mit dem ASV Neumarkt gut in die Saison gestartet: Stürmer Christian Schrödl, der in drei Spielen zwei Treffer markierte. imago images/Zink

Ein Blick auf die Tabelle und die Kader dürfte genügen, um den Stellenwert der Partie SpVgg Ansbach gegen DJK Vilzing richtig einzufangen. Da steht als Heimelf eine Mannschaft, die über Jahre hinweg aus der eigenen Jugend gewachsen ist - gegen ein Team, das sich Jahr für Jahr punktuell verstärkt und inzwischen als der Top-Favorit der Liga gilt. In die Karten vor dem Spiel wollten sich freilich weder Christoph Hasselmeier (Ansbach) noch Josef Eibl (Vilzing) blicken lassen. Allerdings, so der Vilzinger Coach, dürfe man "nicht viele Chancen liegen lassen". Bleiben uns also erst einmal die Zahlen: Beide Teams haben bereits jeweils zwölf Treffer erzielt, was den zweitbesten Wert in Sachen Offensive hinter Eintracht Bamberg darstellt. Und auch defensiv sind mit zwei (Vilzing) beziehungsweise drei Gegentoren (Ansbach) die Werte stark. Die Defensive wird dann wohl auch der Schlüssel für diese Begegnung werden: Den Gegner daran hindern, sein Spiel durchzudrücken. Personell können beide wohl auf ihren kompletten Kader zurückgreifen. Und für würdige Rahmenbedingungen sind zumindest die Voraussetzungen geschaffen, dank einer Sondergenehmigung der Stadt Ansbach sind 850 Zuschauer zugelassen.

Weiter Distanz zu den hinteren Rängen will derweil der SC Feucht halten. Im Heimspiel gegen die SpVgg Bayern Hof kann Coach Florian Schlicker auch wieder auf Nico Wessner setzen, der nach einer Verletzung in einem Vorbereitungsspiel inzwischen wieder beschwerdefrei trainieren kann. Ob er aber einen Grund sieht, seine erfolgreiche Formation aus dem Spiel in Erlangen zu ändern, ließ der Feuchter Übungsleiter offen: "Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Zum Ende hin war es auch eine große kämpferische Leistung von uns."

Ammerthal in der "verlängerten Vorbereitung"

Eine spannende Aufgabe wartet auf den anderen mittelfränkischen Vertreter: Der ATSV Erlangen darf wieder zu Hause ran. Gegner ist die DJK Ammerthal. Und die präsentiert sich in dieser Saison trotz eines doch recht großen Umbaus im Kader vielleicht nicht als Wundertüte, aber zumindest als eine doch recht angenehme Überraschung. "Wir sind fleißig, trainieren viel und ordentlich. Und wir sind einfach froh über einen doch guten Saisonstart", so DJK-Trainer Michael Hutzler. Dennoch lässt er offen, welche Rückschlüsse diese ersten Spieltage auf den gesamten Saisonverlauf ziehen lassen. "Wir sind eigentlich noch in der verlängerten Vorbereitung. Kein Trainer kann sagen, dass die Vorbereitungsphase ausreichend war. So kann noch keiner sagen, was die aktuellen Ergebnisse wert sind." Sein Gegenüber Shqipran Skeraj aber sieht das ähnlich: "Im Großen und Ganzen spüren wir die englischen Wochen. Die Jungs gehen teilweise auf dem Zahnfleisch. Aber wir hatten zuletzt - trotz Rückstand - den Willen, zurückzukommen. Das ist das Positive, das wir mitnehmen müssen."

Inwieweit der Trainer des FC Eintracht Bamberg - Julian Kolbeck - diese Erkenntnisse mitbekommen hat, ist indes nicht überliefert. Fakt ist aber, dass am Dienstag erst der ASV Neumarkt an den Bambergern vorbei zog. Tags darauf folgten ihm die DJK Vilzing und die SpVgg Ansbach auf der Überholspur. Diesmal geht’s für die Eintracht zum TSV Abtswind. Und da herrscht vor dem 5. Spieltag verständlicherweise ein wenig Ernüchterung. Selbst nur ein Tor gemacht - das große Defizit der Unterfranken trotz teilweise guter spielerischer Leistung - lässt auch TSV-Kapitän Michael Herrmann nicht los: "Wir haben in Neumarkt eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Spiel gegen Karlburg hinbekommen. Aber wir machen einfach kein Tor und werden dann eiskalt ausgekontert", ärgert sich Herrmann. Beim Spiel im Bamberger Fuchsparkstadion wird neben dem rotgesperrten Severo Sturm noch Ali Koller fehlen. Der 23-jährige Verteidiger kehrt kurzfristig wieder ins College-Team von Young Harris in Georgia / USA zurück.

Beim anderen Bamberger Vertreter der Bayernliga war unter der Woche wieder etwas mehr Ruhe eingekehrt. Gegen Schlusslicht Seligenporten setzte Don Bosco sich aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung am Ende verdient durch und verbuchte endlich die ersten Zähler. Beim TSV Großbardorf sollen nach Möglichkeit die nächsten folgen.

Auswärtspunkte möchte auch der FC Sand beim Träger der roten Laterne - dem SV Seligenporten - einfahren. Um schon einmal etwas in Richtung Torschusstraining unter Wettkampfbedingungen zu unternehmen, haben die Sander noch vor dem Spiel gegen Bayern Hof sogar ein Testspiel in ihre Vorbereitung eingebaut. Gegen den Kreisligisten TV Ebern gab es ein deutliches 9:0. Am Mittwochabend folgte gegen die SpVgg Bayern Hof wieder ein kleiner Dämpfer. Trotz langer Führung reichte es am Ende dann doch wieder nur zu einem Zähler.

Endlich aufhören der Kapelle nur hinterherzulaufen möchten auch der SV Vatanspor Aschaffenburg und die DJK Gebenbach. Während der unterfränkische Aufsteiger zuletzt trotz großen Einsatzes wieder mit leeren Händen dastand, haben die Oberpfälzer nach dem Derby-Spektakel in Ammerthal zumindest die Gewissheit, dass zu jedem Zeitpunkt des Spieles etwas geht. Trotz Unterzahl gingen die Gebenbacher sogar dreimal in Führung.

Cham beschwört "ordentliche Leistung"

Weiter ungeschlagen will auch der TSV Karlburg bleiben. Das wird aber auch davon abhängen, wie der Gegner der Unterfranken - der ASV Cham - seine 0:4-Derbyniederlage gegen Vilzing vom Mittwoch verdaut hat: "Auch wenn das Ergebnis aus unserer Sicht nicht passt, so hat die Mannschaft trotzdem eine ordentliche Leistung abgeliefert", stellte Chams Jürgen Kreipl fest, und wenn es nach dem Sportlichen Leiter des ASV geht, dann soll eine solche Leistung gegen Karlburg auch wieder mit Zählbarem belohnt werden.

Wesentlich befreiter ist die Stimmung in Neumarkt. Dem Trainer des Aufsteigers - Jürgen Schmid - war am vergangenen Dienstag natürlich das Lächeln nicht aus dem Gesicht zu bekommen. Immerhin, sein junges Team hatte zumindest zwischenzeitlich die Tabellenführung der Bayernliga Nord erobert. Doch wie schon nach den ersten erfolgreichen Spielen gibt der Übungsleiter weiter den Mahner: "Ausruhen dürfen wir uns nicht, das geht sonst ganz schnell in die andere Richtung. Natürlich haben wir vor der Saison nicht mit so einem Start gerechnet. Aber die Mannschaft ist gewachsen. Und das kommt uns zugute." Inwieweit das am Freitagabend beim Würzburger FV klappt, darüber lässt sich nur spekulieren. Aber sein Team, so Schmid, "werde von Spiel zu Spiel besser". Die Würzburger haben das aber auch bemerkt und sicher ihre Schlüsse daraus gezogen. Dass man den WFV nicht unterschätzen darf - vor allem an der heimischen Zellerau - hatte schon Ligaprimus DJK Vilzing vor 14 Tagen erleben dürfen. Die Würzburger werden dabei aber wohl auf Fabio Bozesan verzichten müssen. Der 20-jährige Angreifer der Unterfranken verletzte sich am Mittwochabend nach einem Zusammenprall mit einem Karlburger Verteidiger und musste nach minutenlanger Behandlung erst ausgewechselt und schließlich im Krankenhaus mit mehreren Stichen am Hinterkopf genäht werden. Das Erfreuliche aber, es geht ihm inzwischen wieder gut, "auch wenn es schon ein wenig zwickt am Hinterkopf", so Bozesan.