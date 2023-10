Ansbach, Aubstadt und Burghausen souverän - Würzburg und Vilzing im Gleichschritt

Die Regionalliga Bayern startete am Samstag in den 14. Spieltag, dabei gab es teils überraschend klare Heimsiege für die SpVgg Ansbach, den TSV Aubstadt und Wacker Burghausen. An der Spitze bleibt es beim Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Würzburger Kickers und der DJK Vilzing, beide Teams gewannen ihre Partien ebenfalls souverän.

Ansbach stellt früh die Weichen

Furiose Ansbacher legen in Halbzeit eins gegen den FV Illertissen den Grundstein für den vierten Saisonsieg. Schon nach 45 Minuten war die Heimelf so klar auf Kurs: Nach einem sehenswerten Angriff bediente zunächst Seefried den freistehenden Sperr, der keine Mühe mit dem 1:0 hatte (12.). Das 2:0 stocherte dann Mitte des Durchgangs Kleinschrodt über die Linie (27.), doch auch in Folge blieb Ansbach effizient: Seefried erzielte per Kopf das 3:0 (36.), Sperr besorgte mit seinem sechsten Saisontreffer gar das 4:0 für die "nullneuner" (45.). Im zweiten Durchgang schaltete die Heimelf einen Gang zurück, Illertissen hatte durch einen Freistoßknaller von Katsianas-Sanchez an die Latte zumindest eine gute Möglichkeit auf Ergebniskosmetik. Der Sieg der Heimelf geriet aber zu keinem Zeitpunkt mehr in Gefahr, zu harmlos agierte Illertissen, zu sicher stand Ansbach, das sich mit den drei Zählern vorerst aus der Roten Zone befreit.

Aubstadt düpiert Schweinfurt

Einen 5:0-Befreiungsschlag landete der zuletzt in drei Partien sieglose TSV Aubstadt im Derby gegen den 1. FC Schweinfurt. Verpasste Dellinger nach zögerlichem Start noch eine Großchance für die Heimelf, brachte Thomann sein Team mit einem Doppelschlag auf Kurs: Erst besorgte er per sehenswertem Volley das 1:0 (32.), dann hatte er Glück, dass sein eigentlich harmloser Freistoß aus der Distanz Keeper Wenzel zum 2:0 durch die Finger glitt (39.). Nach Wiederanpfiff machte Aubstadt weiter mit dem Toreschießen: Behr war nach einer Hereingabe zum 3:0 erfolgreich (49.), anschließend bediente der starke Thomann seinen Kollegen Dellinger, der auf 4:0 stellte (71.). Doch das war es noch nicht gegen völlig enttäuschende Schweinfurter, die sich offensiv kaum in Szene setzen konnten: Hüttl köpfte, erneut nach Vorlage Thomann, den 5:0-Endstand ein für die spielfreudige Heimelf (79.).

Würzburg schlägt auch den Club

Sieg Nummer elf im 14. Spiel feierte der Tabellenführer aus Würzburg gegen den 1. FC Nürnberg II (nach der Sperre gegen das Trainerduo Wolf/Nägelein an diesem Tag von Dominik Schmitt gecoacht) und bleibt damit ungeschlagen. Nach einer ersten Chance für Sausen gegen seinen Ex-Club klingelte es auch schon im Nürnberger Tor: Beim 1:0 für die Würzburger kam Wegmann nach einer Ecke zum Kopfball (12.). Und die Kickers erhöhten Mitte der Halbzeit: Caciel legte dabei stark für Franjic vor, der eiskalt zum 2:0 einlochte (23.). Der Club kam kurz vor der Pause wieder ran, als Aghajanyan nach einer Nachlässigkeit in der Kickers-Defensive Danke sagte und auf 1:2 stellte (45.), doch die vorentscheidende Szene spielte sich nach rund einer Stunde ab: Club-Verteidiger Ygit traf seinen Gegenspieler Wegmann im Strafraum am Kopf, glatt Rot und Elfmeter waren die Folge; Sané verwandelte zum 3:1 (62.). In Unterzahl blieb der Club zwar mutig, hatte aber keine Antwort mehr.

Burghausen feiert vierten Saisonsieg

Einen hochverdienten 3:0-Erfolg landete Wacker Burghausen am Samstag gegen den SV Schalding-Heining und klettert damit etwas aus dem Keller. Wacker war von Beginn an das bessere und torgefährlichere Team, bei der verdienten 1:0-Führung profitierte Bachschmid aber von einer Fehlerkette in der Hintermannschaft und traf so aus 20 Metern ins leere Tor (22.). Schalding blieb auch jetzt völlig harmlos, so legte Bosnjak mit einem direkten Freistoß auch noch das 2:0 nach (40.). Und spätestens mit dem 3:0 durch Maljojoki, das nach einem Eckball etwas unglücklich in den Maschen landete, war die Partie entschieden (70.). Die Gäste blieben über die volle Spielzeit blass und rutschen unter den Strich.

Vilzing köpft sich zum Sieg

Die Erfolgsgeschichte der DJK Vilzing geht weiter: Auch von Aufsteiger Eintracht Bamberg nahmen die Chamer beim 4:1-Sieg die Punkte mit. Bamberg startete mutig, dann aber kam Vilzing besser auf und erhöhte nach und nach den Druck. Doch erst nach Wiederanpfiff ging es Tore-technisch rund: Hoch erzielte nach einer Ecke per Kopf das 1:0 für Vilzing (49.). Nach dem gleichen Prinzip - Ecke, Kopfball, Tor - fiel auch das 2:0 durch Grauschopf (53.). Görtler brachte fünf Minuten später nach einem Gegenstoß sein Team zwar mit einem platzierten Abschluss wieder auf 1:2 ran (58.), doch das Überraschungsteam der Spielzeit ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen: Kordick erhöhte per Foulelfmeter auf 3:1 (75.). Und dann war es wieder ein ruhender Ball, diesmal aus dem Halbfeld getreten, der Grauschopf ins Szene setzte: Erneut per Kopf hieß es 4:1 (85.) - der Endstand.

Absage in Aschaffenburg

Die Partie zwischen Viktoria Aschaffenburg und der U 23 des FC Bayern München musste abgesagt werden, weil es in Reihen der Gastgeber zu viele Krankheitsfälle gab.