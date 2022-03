Ansatzlos Abwehrchef: Wie Alaba Sergio Ramos vergessen macht

Hierzulande zweifelten einige daran, ob sich David Alaba (29) mit seinem Abgang aus München wirklich einen Gefallen getan hat. Längst muss man sagen: ja.

Sein Thron ist aus Plastik, doch setzen wird sich David Alaba sowieso nicht. Dafür hat er viel zu viel Energie in seiner ersten Saison bei Real Madrid, in der er den Eindruck erweckt, als wäre es schon seine vierte.

Alaba scheut den Mittelpunkt nicht, er sucht ihn sogar beim größten Klub der Fußballwelt. Ganz wie beim ekstatischen Jubel nach Madrids 3:1-Comeback-Sieg gegen Paris Saint-Germain, als sich der 29-Jährige ("Da kann man schon mal durchdrehen") plötzlich einen Plastikstuhl griff und ihn wie eine Trophäe in die Höhe streckte. Der vorläufige Höhepunkt seiner Beliebtheit.

Die Rückennummer 4

Publikumsliebling wird man in Madrid nicht nur durch lustige Gesten, auf die ist Alaba aber auch gar nicht angewiesen. Sofort nach seiner Ankunft im vergangenen Sommer die Rückennummer 4 des abgewanderten Sergio Ramos zu übernehmen, war ohnehin schon Geste genug. Da schaute der Madridismo ganz genau hin.

Wenige Monate später hat man auch in der spanischen Hauptstadt beinahe vergessen, dass die königliche Vereinslegende, die in Paris verletzungsbedingt kaum einen Fuß auf den Boden kriegt, überhaupt noch spielt. Real hat einen neuen Abwehrchef.

Dass der zweimalige Triplesieger diesen auch im (neuen) Estadio Santiago Bernabeu gibt, daran hat er von Beginn an keinen Zweifel gelassen. Jenseits der auserwählten Rückennummer. In der neu zusammengestellten Innenverteidigung, die nun nicht mehr Sergio Ramos und Raphael Varane (jetzt Manchester United), sondern Alaba und Eder Militao bilden, spielt der Österreicher die erste Geige. Die deutlich zu vernehmen ist.

Vor Benzemas Dreierpack: Alaba grätscht Mbappé gerade noch rechtzeitig ab. AFP via Getty Images

Kroos schwärmt von Alabas Spanisch - Insider auf Instagram

In Wahrheit ist der Aufbauspieler eher Dirigent, der auch gestandene Mitspieler lautstark sortiert und Gegenspieler mit breiter Brust zur Rede stellt, wenn sie sich mit seinen Nebenleuten anlegen wollen. Wie das so schnell funktioniert? Es sei geradezu beängstigend, wie gut Alaba schon Spanisch könne, verriet Mitspieler Toni Kroos in seinem Podcast "Einfach mal luppen".

Während andere Zugänge wie Eden Hazard oder Luka Jovic noch immer nicht wirklich wie ein Teil des Teams wirken (was Gareth Bale nie gelungen ist), vereint Alaba unter seinen Instagram-Posts bereits etliche "Insider" mit diversen Kollegen. Ein Spiegelbild des Eindrucks auf dem Platz. Mittendrin statt nur dabei.

Erstes Tor im Clasico

Seine erste Saison bei Real geht gerade erst in die heiße Phase, da ist Alaba schon gar nicht mehr aus Madrid wegzudenken. Diese Präsenz, dieser Schub, der Stuhl-Jubel. Oder sein Hammer im ersten Clasico zum 1:0, sein erstes Tor im neuen Trikot - nach einem Lauf über den halben Platz. So brauchst du keine großen Titel, um dich bei einem Verein zu verankern, auch wenn es um die jetzt so langsam geht.

Mit einem Vorsprung von zehn Punkten (wohlgemerkt auf den Tabellenzweiten FC Sevilla) gehen die Königlichen am Sonntag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in ein die Meisterschaft nur noch bedingt beeinflussendes Clasico-Rückspiel. Die vergangenen fünf Ausgaben hat Real allesamt gewonnen. Wenn jetzt auch Alaba mit wichtigen Toren in Serie geht, findet Sergio Ramos bald wirklich nur noch in der Ahnengalerie statt.

Bei Real sei zwar alles "einen Tick größer" als beim FC Bayern, berichtete Alaba 2021 kurz nach seiner Ankunft in Madrid. Aber offenbar nicht zu groß für ihn.