"Ans Limit": Seydel bleibt am Böllenfalltor

Stürmer Aaron Seydel wird auch zukünftig für Darmstadt 98 auf Torejagd gehen. Der 26-jährige Angreifer verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bis Juni 2024. Das neue Arbeitspapier gilt sowohl für die Bundesliga als auch für die 2. Liga.

1,99-Meter-Hüne Aaron Seydel wechselte vor zwei Jahren vom 1. FSV Mainz 05 ans Böllenfalltor. In der aktuellen Spielzeit steuerte er in 21 Punktspielen sechs Tore zum Erfolg der Darmstädter bei und bindet sich nun für weitere zwei Jahre an die Lilien.

"Ich spüre vom Verein eine große Wertschätzung und bin sehr dankbar dafür, weiterhin die Möglichkeit zu bekommen, das Potenzial des Vereins und mein eigenes ans Limit zu bringen", wird der 26-Jährige auf der Vereinswebsite zitiert. "Es macht jeden Tag Spaß, ans Bölle zu fahren, hier zu trainieren und Spiele zu bestreiten. Dementsprechend wollte ich unbedingt hier bleiben, ganz unabhängig davon, wie es am Sonntag ausgeht."

Darmstadt empfängt dann den SC Paderborn und hat als Tabellenvierter die Rückkehr in die Bundesliga im Visier.

"Ich bin froh, als Trainer den Weg und das sportliche Potenzial von Aaron weiterhin begleiten und ausschöpfen zu dürfen", sagt Erfolgscoach Torsten Lieberknecht. "Wir hatten von Anfang an ein gutes Commitment, wie wir ihn nach seiner schweren Verletzung (Achillessehnenanriss, d. Red.) sukzessive wieder auf- und einbauen wollen. Generell und speziell in diesem Fall hat sich Aaron sehr professionell präsentiert. Er hat hart daran gearbeitet, das Maximale aus sich herauszuholen, dadurch hat er Vertrauen in seinen Körper gewonnen. Das war die Basis für seine sportlich starken Leistungen mit Toren. Die gemeinsame Entscheidung, den Vertrag zu verlängern, war daher nur folgerichtig."