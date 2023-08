Anreise mit Hindernissen: Neugebauer vermisst weiter seine Spikes

Leo Neugebauer wartet zwei Tage vor dem Start des Zehnkampfs bei der WM in Budapest weiter auf seinen Koffer mit seinen Spikes. Der 23-Jährige trug das Anreise-Pech äußerlich gelassen, äußerte aber auch Unverständnis.

"Ich musste schauen, dass ich die richtigen Sachen habe, die ich für den Wettkampf brauche", sagte Zehnkampf-Rekordler Leo Neugebauer, der in diesem Jahr die rund vier Jahrzehnte alte deutsche Bestmarke von Jürgen Hingsen verbesserte. Anders als Europameister Niklas Kaul ("Ich habe meinen Koffer bekommen") fehlte das Gepäck von Neugebauer.

Ein Gepäckstück mit Kontaktlinsen und weiteren wichtigen privaten Dingen habe er mittlerweile, erzählte Neugebauer. Spikes und mehr aber fehlten noch, "meine Eltern bringen ein neues Set mit". Und das ist bei Zehnkämpfern nicht so leicht wie für Sprinter. Denn diese brauchen für zehn Disziplinen zehn Paar.

"Ich habe Schuhgröße 48,5/49. Die passen alle nicht ins Handgepäck", sagte Neugebauer. Der deutlich kleinere Manuel Eitel (26) scherzte daraufhin: "Bei mir hätten sie ins Handgepäck gepasst." Laut Verbandsangaben sind zahlreiche Mitarbeiter damit beschäftigt, das Gepäck für die Athleten zu organisieren. Aus der ganzen Maschine sei das Gepäck von 40 Leuten nicht angekommen, berichtete Cheftrainerin Annett Stein. Es betraf auch andere Nationen.

"Ich finde, so etwas geht einfach nicht", sagte Neugebauer. Er und andere Athleten hätten in München schon im Flugzeug gesessen, "und dann auf einmal war keine Crew da, die die Gepäckstücke in den Flieger bringt. Dass so etwas überhaupt passieren kann, ist schon komisch."

Medaillenhoffnungen ruhen auf Zehnkämpfern

Nach der ersten WM-Hälfte der deutschen Leichtathleten ohne Medaille hofft der Deutsche Leichtathletik-Verband in den weiteren Tagen auf Edelmetall. Die Zehnkämpfer haben in Budapest beste Aussichten. Kaul (25) ist als ehemaliger Weltmeister und Europameister immer ein Kandidat auf einen Topplatz. Neugebauer führt die Jahresbestenliste weltweit an. Eitel liegt auf Rang 14. Er überzeugte in diesem Jahr im Mehrkampf bei der Hallen-EM.

"Die letzten Tage vor so einem Zehnkampf sind nicht immer ganz so einfach. Man würde gerne loslegen, der Körper fühlt sich jeden Tag ein bisschen besser an", sagte Kaul. Neugebauer genießt schon jetzt die WM-Atmosphäre. "Ich nehme die ganze Energie von den Leuten wie Mondo Duplantis wahr. Von solchen guten Leuten umgeben zu sein, gibt auch mir Energie", sagte der in den USA studierende Sportler. Der Schwede Duplantis (23) ist als Stabhochsprung-Weltrekordler und Allesgewinner einer der großen Stars der Szene.