Anpfiff um 2 Uhr nachts: Nationalmannschaft testet gegen Mexiko

Der DFB hat ein weiteres Testspiel der deutschen Herren-Nationalmannschaft angekündigt. Im Rahmen der USA-Reise trifft das Team von Bundestrainer Hansi Flick auf Mexiko. Mit vielen Zuschauern kann der DFB aber nicht rechnen.

Wie der Verband am Dienstag mitteilte, spielt die deutsche Nationalmannschaft in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober gegen die Auswahl Mexikos, die zuletzt durch ein 1:0 im Finale gegen Panama den Gold Cup gewann. Ungewöhnlich ist vor allem die Anstoßzeit: Die Partie in Philadelphia wird um 20 Uhr Ortszeit und damit um 2 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Da das Spiel zudem unter der Woche stattfindet, darf der DFB hier wohl nicht auf hohe Einschaltquoten hoffen.

Austragungsort der Partie ist das Lincoln Financial Field - einem der 16 Stadien, in denen 2026 die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada ausgespielt wird. Normalerweise trägt das NFL-Team Philadelphia Eagles, zuletzt Super-Bowl-Teilnehmer, seine Heimspiele in der 65.000 Zuschauer fassenden Arena aus.

Die Eckdaten der USA-Reise der Nationalmannschaft im Oktober stehen damit fest. Am 9. Oktober fliegt der DFB-Tross von Frankfurt am Main nach Boston, bezieht dort ein Hotel und nutzt die Trainingsplätze des NFL-Teams New England Patriots. Am 13. Oktober reist das DFB-Team dann weiter nach Hartford, wo am 14. Oktober das bereits vereinbarte Testspiel gegen die USA steigt. Anstoß ist hier bereits um 21 Uhr deutscher Zeit. Nach dem ersten Test geht es weiter nach Philadelphia, wo die nun angekündigte Partie gegen Mexiko steigt. Am 18. Oktober steht schließlich die Abreise nach Deutschland an.

Neben den beiden Tests während der USA-Reise sind bislang noch zwei Länderspiele gegen Japan (9. September, 20.45 Uhr in Wolfsburg) und Frankreich (12. September, 21 Uhr in Dortmund) vereinbart.

Gegen Mexiko trat die deutsche Nationalmannschaft bislang zwölfmal an. Davon gewann die DFB-Elf fünf Vergleiche bei fünf Unentschieden und zwei Niederlagen. Das letzte Aufeinandertreffen beider Nationen, das erste deutsche Gruppenspiel der WM 2018 in Russland, verlor das deutsche Team mit 0:1 - es war der Anfang des frühen Scheiterns des damals amtierenden Weltmeisters.