Anne Pochert verlässt Carl Zeiss Jena im Sommer

Der Frauen-Bundesligist Carl Zeiss Jena braucht ab der kommenden Spielzeit eine neue Trainerin. Anne Pochert verlässt die Thüringerinnen im Sommer.

Die 36-jährige Trainerin, die Carl Zeiss in der vergangenen Spielzeit in die Bundesliga geführt hatte, unterrichtete in dieser Woche den Verein und das Team von ihrer Entscheidung. Pochert übernahm Jenas Frauen-Team vor zwei Jahren, in dieser Saison steht der Aufsteiger nach 19 Spieltagen mit nur einem Sieg und insgesamt fünf Zählern auf dem letzten Tabellenplatz.

"Mit dem laufenden Spieljahr können wir definitiv nicht zufrieden sein. Am Ende müssen wir uns aber auch eingestehen, dass wir unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht so viele Möglichkeiten hatten, wie wir sie uns wünschen würden", bilanzierte die Trainerin die aktuelle Lage in einer Mitteilung des Vereins.

Am Ende müssen wir uns aber auch eingestehen, dass wir unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht so viele Möglichkeiten hatten, wie wir sie uns wünschen würden. Anne Pochert

Pochert: Andere Angebote spielen keine Rolle

Wohin Pocherts Weg im Sommer führt, ist derzeit noch offen. "Ich habe mich nach reiflicher Überlegung und Analyse der Situation in den vergangenen Wochen und Monaten dazu entschieden, den FC Carl Zeiss Jena zu verlassen. Die Entscheidung ist mir nach so langer Zeit sehr schwergefallen und hat nichts mit möglichen Angeboten anderer Vereine zu tun. Wie es für mich ab Juli weitergeht, steht noch nicht fest."

Verein wollte verlängern

Der Verein hätte gerne mit Pochert verlängert, stattdessen neigt sich die Zusammenarbeit ihrem Ende entgegen. "Wir möchten Anne Pochert für die von ihr geleistete Arbeit und ihr Engagement sehr herzlich danken. Der Aufstieg im letzten Jahr war ein großartiger Erfolg, der untrennbar mit ihr verknüpft ist. Dieser nicht geplante Aufstieg war zum einen eine große Freude, aber zum anderen müssen wir eingestehen, dass er sportlich wie infrastrukturell für uns einfach noch zu früh kam. Deshalb waren die Bedingungen, denen sich Anne Pochert in diesem Jahr - wo uns klar war, dass es ausschließlich um den Klassenerhalt gehen kann - gestellt hat, auch besonders herausfordernd", sagte FCC-Geschäftsführer Chris Förster.