Annäherung beim LASK: Fans beenden Stimmungsboykott

Der LASK hat die ausgesprochenen Hausverbote gegen sechs Fans "mit sofortiger Wirkung" aufgehoben. Im Heimspiel gegen Rapid wird es daher wieder volle Unterstützung von den Rängen geben.

Am Sonntag dürfte es in Linz stimmungsvoll werden. GEPA pictures

Der LASK darf sich im Heimspiel gegen den SK Rapid (Sonntag, 14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder auf die volle Unterstützung seiner Fans freuen. Wie das Fan-Kollektiv "Landstrassler" auf seiner Homepage mitteilte, wurde der zunächst bis Saisonende geplante Stimmungsboykott vorzeitig beendet. Grund dafür ist ein Entgegenkommen des Vereins, der die verhängten Hausverbote gegen sechs Anhänger "mit sofortiger Wirkung" aufhob.

Der LASK hatte die Hausverbote nach dem Auswärtsspiel bei Sturm Graz (0:1) am 7. April ausgesprochen. Fans der Oberösterreicher hatten in der steirischen Landeshauptstadt - aus Protest gegen den aus ihrer Sicht zu großen Einfluss des Sponsors "BWT" - durch das Werfen von Waschmittel-Tabs eine rund fünfminütige Unterbrechung evoziert. Als Reaktion auf die Hausverbote gab es von Seiten der "Landstrassler" in den Heimspielen gegen Red Bull Salzburg (3:1) und Hartberg (1:3) keinen organisierten Support.

Weitere Gesprächsrunden geplant

In dieser Woche gab es nun eine Annäherung zwischen Vereinsverantwortlichen und Fans. So wurde dem Klub laut eigenen Angaben in einem Gespräch zwischen Dr. Siegmund Gruber (CEO LASK) und Dr. Johannes Lehner (Rechtsanwalt LASK) sowie Vertretern der aktiven Fanszene zugesichert, "dass die organisierte Fanszene aufgrund der Bereitschaft zu langfristig konstruktiven Gesprächen zukünftig keine Protestaktionen mehr organisieren oder mittragen wird, die zu Spieltagsunterbrechungen und/oder zur Gefährdung Dritter führen".

"Der LASK vertraut auf diese Zusicherung und hat die Hausverbote aus diesem Grund mit sofortiger Wirkung aufgehoben", so der Verein. In Zukunft sollen weitere Gesprächsrunden stattfinden. An der grundsätzlichen Kritik am "BWT"-Einfluss, der unter anderem anhand der in rosa gehaltenen Auswärtstrikots sichtbar wird, werde sich laut den "Landstrasslern" jedoch nichts ändern: "Selbstverständlich lassen wir Spiele in sponsorfarbenen Dressen weiterhin nicht zur Normalität verkommen und werden weiterhin mit Protesten und anderen Aktionen auf den schleichenden Identitätsverlust aufmerksam machen."