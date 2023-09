Anleger-Vertreter wirft Mislintat vor: "Sosa scheint nur die Spitze des Eisbergs"

Während der VfB Stuttgart seine Unterlagen in der Causa Sven Mislintat bei einer Anwaltskanzlei eingereicht hat, gibt es in den Niederlanden weitere Vorwürfe gegen den am Sonntagabend bei Ajax Amsterdam freigestellten Sportdirektor.

In den Niederlanden gibt es weitere Vorwürfe gegen Sven Mislintat. IMAGO/Pro Shots