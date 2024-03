Anlässlich des Weltfrauentags: 15. Spieltag der Frauen-Bundesliga live und kostenlos

Alle Spiele des 15. Spieltags der Frauen-Bundesliga werden live und kostenfrei zu sehen sein. Möglich macht dies eine Kooperation zwischen TV-Sendern und Streaming-Diensten anlässlich des Weltfrauentags am 8. März.

Es ist ein Novum in der Geschichte der Frauen-Bundesliga: Anlässlich des diesjährigen Weltfrauentags am 8. März verleihen Liga-Sponsor Google Pixel und der Deutsche Fußball-Bund der höchsten deutschen Spielklasse bei den Frauen mehr Visibilität. Unter dem Motto "Ein Spieltag für alle" wird die Liga mit allen sechs Partien des 15. Spieltags zwischen dem 8. und 11. März kostenlos zugänglich sein.

Möglich macht dies eine übergreifende Kooperation mit privaten und öffentlich-rechtlichen TV-Sendern und Streaming-Anbietern (DAZN, MagentaSport, Sport1, HR, sportschau.de). Für die Erschließung neuer Zielgruppen werden zudem Creator live von der Seitenlinie von ausgewählten Spielen berichten.

Ruhrpott-Derby macht den Anfang - Freigang findet es "großartig"

Den Auftakt an diesem außergewöhnlichen Spieltag macht das Ruhrpott-Derby zwischen der SGS Essen und dem MSV Duisburg am Freitagabend. Am Samstag empfängt unter anderem der Tabellendritte Eintracht Frankfurt im Spitzenspiel den Erstplatzierten FC Bayern München (13 Uhr, LIVE! bei kicker), am Sonntag kommt es im Rhein-Energie-Stadion zum Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen, ehe sich am Montagabend der Tabellenzweite VfL Wolfsburg und RB Leipzig duellieren.

"Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit unserem Partner Google Pixel und dank der Unterstützung unserer Medienpartner DAZN, MagentaSport, ARD/ZDF und Sport1 die Aktion 'Ein Spieltag für alle' ins Leben rufen können", sagte Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung DFB GmbH & Co.KG.

Nationalspielerin Laura Freigang von Eintracht Frankfurt findet es "großartig, dass an diesem Spieltag alle die Möglichkeit haben, unser Spiel zu sehen - eine tolle Chance, noch mehr Menschen für unseren Sport zu begeistern und ihnen zu zeigen, was wir auf dem Platz können."

Der 15. Spieltag im Überblick

SGS Essen - MSV Duisburg (Freitag, 8.3., 18.30 Uhr; MagentaSport, DAZN)

Eintracht Frankfurt - FC Bayern München (Samstag, 9.3., 13 Uhr; HR, sportschau.de, MagentaSport, DAZN*)

TSG Hoffenheim - 1. FC Nürnberg (Samstag, 9.3., 15 Uhr; MagentaSport, DAZN)

1. FC Köln - SV Werder Bremen (Sonntag, 10.3., 14 Uhr; MagentaSport, DAZN)

SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen (Sonntag, 10.3., 18.30 Uhr; MagentaSport, DAZN)

VfL Wolfsburg - RB Leipzig (Montag, 11.3., 19.30 Uhr; Sport1, MagentaSport, DAZN)

*Diese Partie ist frei im HR und auf sportschau.de zugänglich, bei MagentaSport und DAZN hinter der Paywall.