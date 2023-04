Anlässlich des 70. Vereinsgeburtstags: Dresden präsentiert Sondertrikot

Am 12. April feiert die SG Dynamo Dresden ihr 70-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass stellte der Verein nun ein speziell angefertigtes Sondertrikot vor.

Auf Initiative der aktiven Fanszene richtet Dynamo seit 2017 jährlich das erste Heimspiel nach dem Vereinsgeburtstag am 12. April als sogenannten "Dresdner Traditionstag" aus. Mit speziell angefertigten Choreographien oder anderen Aktionen stellen Fans und Klub seither die Traditionen und Historie des Vereins in diesem Zusammenhang in den Vordergrund. Anlässlich des 70. Geburtstags der SGD, der in der kommenden Woche ansteht, präsentierte der Drittligist am Mittwochabend ein Sondertrikot, das die Mannschaft beim Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim am 22. April tragen wird.

Sondertrikot als "Hommage an die Spielkleidung vergangener Zeiten"

Während das Leibchen zum Großteil mit gelben und schwarzen Elementen versehen ist, sticht auf der Frontseite ein roter Brustring hervor. Als weitere Besonderheiten gelten außerdem das Wappen auf linker Brusthöhe, welches oberhalb mit dem Meisterschaftsstern und unterhalb mit den Jahreszahlen 1953-2023 ergänzt wurde. Im Nackenbereich findet sich dazu ein Ehrenkranz wieder, der auf das 70-jährige Jubiläum des Vereins verweist. Die Sonderanfertigung ist auf eine Stückzahl von 1953 Objekten limitiert.

Das Trikot, das die Mannschaft in Kombination mit einer schwarzen Hose und gelben Stutzen tragen wird, enthält Elemente von insgesamt fünf früheren SGD-Jerseys - aus den Jahren 1953, 1971-1973, 1976-1978, 1989 sowie 1990. Es soll "nicht nur ein Symbol für die lange und erfolgreiche Geschichte von Dynamo Dresden, sondern auch eine Hommage an die Spielbekleidung vergangener Zeiten" sein, wird Felix Lorenz, Geschäftsführer der SG Dynamo Dresden Merchandising GmbH auf der Vereinswebsite zitiert.

Etwas über zwei Wochen müssen sich die Dresdner Anhänger nun also noch gedulden, ehe sie ihr Team im Sondertrikot spielen sehen können. Im Rennen um die Aufstiegsplätze der 3. Liga trifft Dynamo am kommenden Samstag auf Essen (14 Uhr), danach folgt ein Auswärtsspiel in Saarbrücken (14. April, 19 Uhr).