Erstmals seit 2019: Galatasaray wieder türkischer Meister

Galatasaray Istanbul feiert seine 23. türkische Meisterschaft. Der Istanbuler Klub legte im Sommer eine Transferoffensive hin - und diese Spieler hatten auch beim entscheidenden Spiel gegen Ankaragücü wichtige Aktien.

Vorbei sind die Jahre der Dürre für die Löwen. Die letzten drei Meisterschaften gingen an Basaksehir (2020), hauchzart an Besiktas (2021) und an Trabzonspor (2022), nun steht Galatasaray wieder ganz oben.

Das war nach der verkorksten vergangenen Saison, als Galatasaray am Ende auf einem schwachen 13. Platz landete, nicht unbedingt abzusehen.

Oder eben doch, denn im Sommer startete Galatasaray eine Transferoffensive, sicherte sich namhafte, zum Teil alternde Topstars wie Sergio Oliveira (AS Rom), Lucas Torreira (Arsenal), Dries Mertens (Napoli), Juan Mata (Manchester United) oder Mauro Icardi (PSG).

Doppelpack Icardi - Galatasaray holt sich die Meisterschaft

Vor allem Letzterer hatte einen großen Anteil an der 23. Meisterschaft der Löwen, er erzielte in 23 Liga-Spielen 21 Treffer - zwei davon beim letztlich entscheidenden Spiel bei MKE Angaragücü, das Galatasaray die Meisterschaft sicherte und bei dem auch der Ex-Bremer Milot Rashica bei Gala in der Startelf stand.

Ankaragücü schnupperte nach dem 2:2-Aus nach Verlängerung im Rückspiel des Pokal-Halbfinals gegen Basaksehir gegen Gala durchaus an der Überraschung. Icardis frühen Führungstreffer (7.) egalisierte Milson nach einer Viertelstunde (16.), doch abermals Icardi brachte noch vor der Pause die Löwen wieder auf Meisterschaftskurs (38.).

Nach der Pause legten Joker Yilmaz und Sergio Oliveira mit einem Doppelschlag nach (73., 78.) und machten alles klar.

Derby gegen Fenerbahce nicht mehr entscheidend

Die Mannschaft von Trainer Okan Buruk, der im Sommer die Geschicke von Domenec Torrent übernommen hatte, steht damit zwei Spieltage vor dem Ende fünf Punkte vor Stadtrivale Fenerbahce, gegen den Galatasaray am kommenden Sonntag (18 Uhr) am letztlich bedeutungslosen letzten Spieltag antritt.

Aufgrund der Erdbebenkatastrophe in der Türkei hatten Hatayaspor und Gaziantep ihre Teams vom Spielbetrieb zurückgezogen, alle Partien gegen die beiden Mannschaften wurden 3:0 für die gegnerischen Teams gewertet. Da Galatasaray am letzten Spieltag auf Hatayaspor getroffen wäre und die drei Punkte dadurch sicher hat, reicht 'Fener' also auch ein Derbysieg am Sonntag nicht, sodass die Löwen die Feierlichkeiten nun schon unter der Woche starten können.

Am letzten Spieltag der Saison gastiert Ankaragücü am Samstag ab 18 Uhr bei Kayserispor.