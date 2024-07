Anika Neuer zurück, zahlreiche Abgänge: So plant Regensburg 2024/25

Der Handball-Zweitligist ESV Regensburg hat die Vorbereitung auf die Saison 2024/25 aufgenommen. Während die "Bunkerladies" zahlreiche Abgänge kompensieren müssen, ist Anika Neuer nach ihrer Babypause zurück.

Der ESV 1927 Regensburg beendete die Saison 2023/24 auf Platz fünf. Damit erreichten Bayerns beste Handballerinnen auch im dritten Jahr ihrer Zweitliga-Zugehörigkeit eine Top 20-Platzierung in Deutschland. Aus dieser Mannschaft wurden zum Saisonabschluss aber mehr als ein halbes Dutzend Spielerinnen verabschiedet.

Kapitänin Nicole Schiegerl beendete ihre Karriere, Torhüterin Stephanie Lukau, die Rückraumlinke Nicole Lederer und Allrounderin Carina Vetter legen mindestens eine Pause ein. Marleen Kadenbach wechselte nach Studienende zurück zum Liga-Konkurrenten HL Buchholz 08-Rosengarten in ihre Hamburger Heimat, Johanna Brennauer zur HSG Freiburg und Lisa Fuchs zur TG Nürtingen.

Dadurch entstand für die ESV-Verantwortlichen die große Herausforderung, die vielen Abgänge zu kompensieren und neue Spielerinnen zu finden, die in das Konzept passen. Erfreulich aus Regensburger Sicht: Leistungsträgerin Anika Neuer (ehemals Bissel) streift nach Babypause wieder das Bunkerladies-Trikot über.

Junger Kader

Mit U20-Nationalspielerin Julika Birnkammer sowie Kreisläuferin Sophia Ewald und Torhüterin Ella Jaeschke, die beide trotz ihrer jungen Jahre schon Erstliga-Erfahrung sammeln konnten, Rückkehrerin Mia König und Rückraumspielerin Emma Seiler aus der Nachwuchsschmiede des Thüringer HC setzt der ESV auf junge Spielerinnen.

Zu diesen fünf Neuzugängen kommen die U18-Nationaltorhüterin Sophie Baur und die erst 16-jährige Hanna Mehlhaff. Zusammen mit Lea Röhrl, Caroline Härtl, Veronika Durankova und der U16-Nationalspielerin Leni Goldbach bilden diese Spielerinnen den erweiterten Kader.

Mit Schlüsselspielerin Franziska Peter, den frischgebackenen Beachhandball-Weltmeisterinnen Julia Drachsler und Carolin Hübner, Sara Mustafic, Theresa Lettl, Annalena Kessler, Sophia Peter, Maxie Leonie-Fuhrmann und Torhüterin Joelle Arno sind neun Stammkräfte an Bord geblieben.

Rödertal-Doppelpack zum Start

Sollte sich kein weiterer Zugang - die Studienplatzvergabe zieht sich mitunter in den August hinein - mehr ergeben, werden die Bunkerladies mit einer sehr jungen Mannschaft in die neue Runde starten. Die beginnt am Wochenende 7./8. September beim HC Rödertal. Bereits eine Woche zuvor tritt der ESV an gleicher Stelle zum Erstrundenduell im DHB-Pokal bei den Sächsinnen an.

Die Vorbereitung dafür startete Coach Bernhard Goldbach mit seiner neu formierten Mannschaft am 1. Juli und seinem bewährten Team um die Co-Trainer Cosmin Croitoru und Daniel Kessler, Athletiktrainerin Tanja Kubani, Torwarttrainer Thomas Kollmer, Physiotherapeut Thomas Schmidt und den Sportlichen Leiter Robert Torunsky. Neu im Kompetenzteam sind Torwarttrainer Daniel Hertel und Nicole Schiegerl als Teammanagerin.