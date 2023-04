Anhaltende Schmerzen: Woods zieht zurück

Der Rest des Masters in Augusta findet ohne Tiger Woods statt. Der Superstar zog am Sonntag zurück.

Anhaltende Schmerzen hatten Woods, der ohnehin nur noch wenige Saison-Höhepunkte im Golf-Kalender bestreitet, vom ersten Tag an der Magnolia Lane an begleitet. Mit Mühe schaffte der 47-Jährige den Cut, dem Altstar Bernhard Langer als einziger deutscher Teilnehmer zum Opfer fiel.

Am regnerischen Samstag hatten sich die Schmerzen bei dem sichtlich humpelnden Woods derart verschlimmert, dass der US-Amerikaner am Sonntag im Augusta National Golf Club gar nicht mehr antrat. Wegen der Wetterkapriolen, die sogar für umstürzende Bäume gesorgt hatten, war das Programm am Samstag nicht durchgebracht worden, Woods hätte am finalen Tag satte 28 Löcher spielen müssen.

22 Schläge hinter Koepka

Zum Zeitpunkt seiner Aufgabe standen bei Woods 9 über Par in der Scorecard - das schlechteste Resultat unter den 54 verbliebenen Spielern. Satte 22 Schläge lag Woods damit hinter dem führenden Brooks Koepka.