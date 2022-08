Anhänger stürmen Platz: Abbruch zwischen Köln II und RWO - Ahlen nach 8:0-Gala chancenlos in Wiedenbrück

Der Euphorie nach dem 8:0 gegen die SG Wattenscheid folgte nun die Ernüchterung in Wiedenbrück. Zum Auftakt des 4. Spieltags in der Regionalliga West verlor RW Ahlen auswärts mit 0:5. Unterdessen sorgten Anhänger auf dem Feld beim Stand von 4:1 zwischen den 1. FC Köln II und Rot-Weiß Oberhausen für einen späten Spielabbruch.

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln II und Rot-Weiß Oberhausen fand am Freitagabend ein unrühmliches Ende. Beim Stand von 4:1 für den Kölner Nachwuchs musste die Partie nach einem Platzsturm von Anhängern beider Fanlager kurz vor Schluss abgebrochen werden. Die Polizei musste eingreifen.

Unbestätigten Meldungen zufolge haben Kölner Anhänger aus dem gegnerischen Block ein Banner geklaut und sind mit diesem über das Feld vor den RWO-Anhängern geflüchtet.

Das Spiel davor war letztlich eine klare Angelegenheit. Mit Arrey Mbi, Hauptmann, Huseinbasic und Tigges standen der Kölner U 23 gleich vier Spieler aus dem Profikader zur Verfügung. Das sorgte zusätzlich bei den Gästen und deren Fans bereits vor Anpfiff für Unmut. Mit Hauptmann und Huseinbasic reihten sich auch gleich zwei derer in die Torschützenliste ein.

Hauptmann traf bereits nach drei Minuten ungehindert aus kurzer Distanz. Huseinbasic legte nach flacher Hereingabe aus ähnlicher Position das 2:0 nach (33.). Heinz verkürzte zwischenzeitlich zwar (37.) und hatte nach Stellungsfehler Arrey Mbis sogar den Ausgleich auf dem Schlappen, im zweiten Durchgang erzielte Schmidt im Eins-gegen-eins mit Divari aber das 3:1 (57.). Für den Schlusspunkt sorgte in der 77. Minute erneut Huseinbasic nach Doppelpass mit Tigges.

In der 89. Minute brach Schiedsrichter Marc Jäger die Partie nach dem Platzsturm schließlich ab, nachdem die Begegnung bereits über 20 Minuten unterbrochen war.

Wiedenbrück feiert deutlichen Sieg

Das zweite Freitagsabendspiel endete mit einer deutlichen 0:5-Pleite für RW-Ahlen. Nach der 8:0-Gala aus der Vorwoche gegen die SG Wattenscheid 09 war die Mannschaft von Andreas Zimmermann beim SC Wiedenbrück diesmal chancenlos. Bereits zur Pause führte der Gastgeber durch Lohmar (Elfmeter, 18.) und Tia (41.) komfortabel. Zudem sah Zuhs schon nach 17 Minuten glatt Rot. Ein Doppelschlag nach der Pause durch Aydinel (50.) und Ruzgis (53.) besiegelte schließlich die Niederlage. Der eingewechselte Fehler schlug in der 82. Minute noch zum 5:0-Endstand zu.

Punktloses Trio muss zuhause punkten

Im Samstagsprogramm der Regionalliga West stehen fünf Partien. Im Blickpunkt steht dabei unter anderem das noch punktlose Trio, bestehend aus dem SV Straelen, dem 1. FC Bocholt und Wattenscheid 09. Das vermeintlich dickste Brett - zumindest beim Blick auf die Tabelle - hat der SVS zu bohren, der nach der Pleite im Nachholspiel gegen den 1. FCKM den nächsten noch ungeschlagen Aufsteiger 1. FC Düren empfängt. FCD-Trainer Giuseppe Brunetto ist bisher hoch zufrieden, sagte nach dem 1:0 gegen Gladbach II: "Es könnte eine richtig geile Saison werden."

Keineswegs leicht ist auch die Aufgabe des 1. FCB, bei dem nach dem 0:5 gegen Münster unter der Woche Trainer Jan Winking gehen musste. Gegen den Wuppertaler SV erhoffen sich die Verantwortlichen nun eine Reaktion. "Die Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Wochen war sehr negativ und hat uns als Vereinsführung bedenklich gestimmt. Wir erhoffen uns, mit einem Trainerwechsel einen neuen Impuls zu setzen, den die Mannschaft jetzt braucht, um in der Regionalliga endlich zu punkten", hieß es von Vereinsseite. Ein Nachfolger steht noch nicht in den Startlöchern. Zunächst soll der Sportliche Leiter Marcus John das Ruder herumreißen.

Ähnlich prekär ist die Lage bei der SGW, die mit null Punkten und 16 Gegentreffern das Tabellenende der Liga ziert. Die Mannschaft von Christian Britscho, dem beim 0:8 gegen Ahlen vor allem die Zweikampfführung nicht gefiel ("Alles Weitere werden wir intern klar und deutlich ansprechen."), reist am Samstag zum Krisenduell zu Fortuna Köln. Fraglich ist dabei der Einsatz von Kim Sané, der in Ahlen mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung nach einem Zusammenprall ausgewechselt werden musste. Gastgeber Köln wartet auch noch auf den ersten Sieg, zuletzt unterlag die Fortuna dem SVR mit 0:2.

Apropos SV Rödinghausen: Das Team von Carsten Rump verlor unter der Woche am Mittwochabend erstmals. In Lippstadt setzte es eine verdiente 0:2-Pleite. Torwart Tiago Estevao, der den verletzten Leon Tigges vertrat, hinterließ dabei nicht den sichersten Eindruck. Tigges dürfte nach überstandener Verletzung also ins Tor zurückkehren. Nächster Gegner ist am Samstagnachmittag der FC Schalke 04 II, der am vergangenen Wochenende ebenfalls Lippstadt unterlag.

SVL oder 1. FCKM: Wer bleibt ungeschlagen?

Nach dem 2:0 gegen Rödinghausen winkt dem SV Lippstadt am Samstag die Tabellenführung. In Abwesenheit von Tabellenführer Preußen Münster, dessen Partie bei Alemannia Aachen in den September verlegt wurde, kann sich die noch schadlose Truppe von Felix Bechtold mit einem Sieg gegen den 1. FC Kaan-Marienborn vorbeischieben. Allerdings dürfte der SVL, für den trotz des grandiosen Starts weiter nur der Klassenerhalt zählt, gewarnt sein. Denn die Mannschaft von Christian Nehrbauer ist ebenfalls noch ungeschlagen, bot zudem im DFB-Pokal auch dem 1. FC Nürnberg lange Paroli.

Abgerundet wird das Wochenende in der Regionalliga West mit der einzigen Sonntagsbegegnung zwischen Borussia Mönchengladbach II und Fortuna Düsseldorf II. Während Gladbach noch auf den ersten Erfolg wartet, sammelte die Fortuna immerhin schon vier Zähler - zuletzt immerhin einen gegen Alemannia Aachen.