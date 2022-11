Angstgegner, Wiedersehen, Vorlieben: Fakten zu den deutschen CL-Duellen

Das Achtelfinale der Champions League hält für die vier Bundesligisten hohe Hürden parat. Ein knapper Faktencheck zu den deutschen CL-Duellen.

Doppeltes Wiedersehen für Marco Rose

RB Leipzig - Manchester City - Direktvergleich

- 2021/22 trafen beide Klubs in der Champions-League-Gruppenphase aufeinander: In Manchester verlor RB mit 3:6, zu Hause gewann Leipzig mit 2:1. Die Engländer kamen als Gruppenerster weiter, Leipzig stieg als Dritter in die Europa League ab.

- Das 1:2 in Leipzig war die einzige Niederlage für Manchester City in den jüngsten 17 Duellen mit einem Bundesligisten (14 Siege, 2 Remis).

- RB-Trainer Marco Rose traf im Achtelfinale 2020/21 mit Gladbach auf Manchester City, verlor beide Duelle jeweils mit 0:2.

- Marco Rose trifft auf seine Ex-Spieler aus Dortmund Manuel Akanji und Erling Haaland.

Frankfurts Vorliebe für Serie-A-Teams

Eintracht Frankfurt - SSC Neapel - Direktvergleich

- 1994/95 traf die Eintracht das einzige Mal auf Neapel - im Achtelfinale des UEFA-Cups: Die SGE gewann sowohl zu Hause als auch auswärts jeweils mit 1:0. Im Viertelfinale scheiterte die Eintracht dann an Juventus.

- Die Eintracht verlor keines der jüngsten vier Duelle mit italienischen Teams: Im Achtelfinale der Europa League 2018/19 schaltete die SGE Inter Mailand aus (0:0, 1:0), in der Gruppenphase gab es damals zwei Siege gegen Lazio (4:1 H, 2:1 A).

- SSC-Coach Luciano Spalletti trainierte 2018/19 Inter Mailand, als er in der Europa League an Eintracht Frankfurt scheiterte.

- Neapel traf in der Runde der letzten 32 der Europa League 2017/18 letztmals auf einen Bundesligisten. Dort scheiterten die Italiener knapp an Leipzig (1:3 H, 2:0 A).

- Mit Diego Demme (105 Spiele für Leipzig) und Victor Osimhen (14 Spiele für Wolfsburg) spielen beim SSC zwei ehemalige Bundesligaprofis.

BVB freut sich auf Pulisic und Aubameyang

Borussia Dortmund - FC Chelsea - Direktvergleich

- Dortmund trifft zum ersten Mal in seiner Klubgeschichte auf den FC Chelsea.

- Der BVB konnte keines seiner letzten zehn Duelle mit einem Premier-League-Team gewinnen, holte zwei Unentschieden bei acht Niederlagen. Zuletzt gab es ein 1:2 und ein 0:0 in der Gruppenphase gegen Manchester City.

- Chelsea traf letztmals im Achtelfinale 2019/20 auf einen Bundesligisten, zog damals klar gegen Bayern den Kürzeren (0:3 H, 1:4 A). BVB-Verteidiger Niklas Süle lief damals für Bayern auf.

- Mit Christian Pulisic und Pierre-Emerick Aubameyang darf sich der BVB auf zwei ehemalige Spieler freuen.

PSG ist Bayerns Angstgegner

FC Bayern - Paris St. Germain - Direktvergleich

- Letztmals trafen beide Teams im Viertelfinale 2020/21 aufeinander. Paris gewann in München 3:2, verlor zu Hause mit 0:1 und sicherte sich so das Weiterkommen knapp.

- 2020 gewann Bayern das CL-Finale gegen Paris mit 1:0.

- Bayern kassierte schon sechs Niederlagen gegen Paris in der Champions League - nur gegen Real noch mehr (10).

- Julian Nagelsmann trifft auf seinen ehemaligen RB-Spieler Nordi Mukiele.

- Julian Nagelsmann traf dreimal mit Leipzig auf Paris: 2020 verlor er mit Leipzig das Halbfinale in Lissabon mit 0:3, 2020/21 verzeichnete er in der Gruppenphase einen Sieg und eine Niederlage gegen die Franzosen, letztlich erreichten beide Teams das Achtelfinale, Paris als Erster, RB als Zweiter.