Angstgegner und Lieblingsminute: Bayern-Fakten aus 499 Europapokalspielen

Der FC Bayern bestreitet am Mittwoch gegen Paris sein 500. Spiel im Europapokal. Was nur Barça und Ajax ihm voraushaben und PAOK und Aston Villa eint: Bunte Zahlen aus über 60 Jahren.

Als dritter Klub nach dem FC Barcelona (580) und Real Madrid (566) knackt der FC Bayern an diesem Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Paris St. Germain die Marke von 500 Europapokalspielen.

Bilanz: Zum Debüt am 16. Oktober 1962 gab es ein 3:0 im Messepokal beim FC Basel, es folgten 291 weitere Siege, 105 Unentschieden und 102 Niederlagen verteilt auf 279 Spiele in der Champions League, sechs in der CL-Qualifikation, 94 im Landesmeisterpokal, 39 im Pokalsieger-Wettbewerb, 68 im UEFA-Cup und 13 im Messepokal.

Konstanz: Seit Anfang der 70er Jahre fehlten die Münchner lediglich in zwei Spielzeiten (1978/79 und 1992/93) im internationalen Geschäft. In diesem Zeitraum waren nur Barça (immer) und Ajax Amsterdam (Ausschluss 1990/91 nach dem Eisenstangenwurf eines Anhängers gegen Austria-Keeper Franz Wohlfahrt im September 1989) häufiger vertreten.

Torlos gegen zwei Klubs - Lieblingsgegner Benfica

Titel & Co.: In 28 von 54 Saisons, also mehr als der Hälfte, erreichte der FC Bayern mindestens das Halbfinale. 13-mal kam er ins Finale und holte acht Titel.

Gegner: Auf 125 verschiedene Teams trafen die Bayern - mit Abstand am öftesten auf Real Madrid (26-mal: 11/3/12); es ist die häufigste aller Europacup-Paarungen vor Juventus gegen Real (21-mal). Es folgt Barça mit 15 Duelle (11/2/2). Nur gegen PAOK Saloniki (zweimal 0:0 im UEFA-Cup 1983; Sieg im Elfmeterschießen) und Aston Villa (0:1 im Landesmeister-Finale 1982) gelang den Münchnern nie ein Tor. Bei mindestens fünf Duellen ist die Bilanz nur gegen Real, die AC Mailand (1/3/6) und den FC Liverpool (1/5/2) negativ. Gegen PSG ist sie vor dem Rückspiel ausgeglichen (6/0/6). Gegen Benfica ist der FCB in zwölf Partien unbesiegt (9/3/0).

Tore: Hinter Real Madrid (1209) und Barça (1148) erzielte der FC Bayern im Europapokal mit 1044 die drittmeisten Treffer. Bei den Gegentoren liegen die Münchner mit 502 hingegen auf Rang 5. Hinter Real (615) und Barça (602) folgen der RSC Anderlecht (565) und Benfica (521).

Höchster Sieg: Dieser gelang im Erstrunden-Rückspiel im UEFA-Cup 1983/84 beim 10:0 zu Hause gegen Anorthosis Famagusta aus Zypern. Fünf Partien in Folge blieb der FC Bayern damals ohne Gegentor - Vereinsrekord. Dennoch war im Achtelfinale gegen Tottenham Hotspur Schluss (1:0, 0:2).

2002/03 blieb Bayern sechsmal am Stück sieglos

Höchste Niederlage: Siebenmal verlor Bayern mit vier Toren Differenz. Gleich zweimal passierte das gegen Eintracht Frankfurt, jeweils im UEFA-Cup: 0:4 im Achtelfinal-Hinspiel 1977/78 und 1:5 n.V. im Halbfinal-Rückspiel 1979/80. Bayern flog jeweils raus.

Längste Serien: 2002/03 gewann der FCB sechs Spiele hintereinander, also die gesamte CL-Gruppenphase, nicht. Die längste Siegesserie hielt 15 Partien an (September 2019 bis November 2020).

Lieblingsminute: Bayern schießt gerne späte Tore. Die 90. Minute (inklusive Nachspielzeit) ist mit 42 Treffern die torreichste gefolgt von der 89. Minute mit 25 Treffern. Neun Tore machten Bayern-Spieler in der Verlängerung.

Elfmeterschießen: Fünfmal erlebte der FCB im Europapokal eine Entscheidung vom Punkt. Nur das bislang letzte Duell ging verloren: 3:4 gegen den FC Chelsea 2012 im "Finale dahoam". 2001 gewann Bayern durch ein 5:4 im Elfmeterschießen gegen den FC Valencia den Henkelpott.

Meiste Einsätze: Thomas Müller mit 141

Meiste Einsatzminuten: Oliver Kahn mit 11.702

Meiste Tore: Robert Lewandowski mit 69

Jüngster Torschütze: Toni Kroos mit 17 Jahren und 294 Tagen

Ältester Torschütze: Lothar Matthäus 37 Jahren und 158 Tagen