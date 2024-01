Angstgegner, Eisbrecher und Wellenreiter - Jetzt "Icing the kicker" hören!

Die Divisional Round der NFL-Play-offs verspricht vier spannende Duelle - und sorgt im "Icing the kicker"-Podcast für jede Menge Gesprächsstoff. Wer reitet die Erfolgswelle weiter?

Die Wild-Card-Round in den Play-offs hatte neben Favoritensiegen (Bills, Lions) auch überraschende Ergebnisse zu liefern. So setzten sich die Green Bay Packers und Tampa Bay Buccaneers überraschend deutlich gegen die NFC-East-Teams aus Dallas und Philadelphia durch. Auch die Houston Texans reiten nach einem souveränen Sieg über die Browns auf der Erfolgswelle. Wer reitet sie weiter?

Darüber sprechen Host Kucze, die beiden kicker-Redakteure Jan und Thomas sowie Detti von der Footballerei. In den Divisionals greifen nun auch die Baltimore Ravens und San Francisco 49ers in das Rennen um den Super Bowl ein.

Wie läuft es sich gegen die Packers-Defense? San Franciscos Christian McCaffrey. Getty Images

Zwei Teams gegen ihre Angstgegner

Die Hürde San Francisco erwies sich für Green Bay zuletzt in den Play-offs als zu hoch. Können die Packers gegen den Angstgegner für die nächste dicke Überraschung sorgen?

Oft gescheitert sind auch die Buffalo Bills an den Chiefs - zumindest was die Play-offs betrifft. Nun empfängt das Franchise aus dem Staat New York allerdings Kansas City im heimischen Highmark Stadium, statt ins Arrowhead reisen zu müssen. Josh Allen wird dabei zum "Icebreaker" und der Schlüsselfigur für die "Icing"-Crew.

Nach dem ersten Play-off-Heimsieg seit 24 Jahren wollen die Detroit Lions ihren lautstarken Fans den nächsten Grund zum Jubeln geben. Das Team um Head Coach Dan Campbell trifft auf die Bucs: Eine klare Angelegenheit?

Die Houston Texans haben sich in Rekordzeit von einem der schlechtesten Teams der NFL zu einem sehr ernstzunehmenden Contender gemausert. Doch reicht das für einen Upset in Baltimore gegen Lamar Jackson in MVP-Form? Welche Gründe sprechen für die Texaner? Ein leidenschaftliches Plädoyer hört ihr in der aktuellen Folge.

Podcast #81: NFL Preview Divisional Round - Angstgegner! Das Wochenende des Jahres in der NFL? Die Gewinner der ersten Play-Off-Runde reiten auf der Erfolgswelle, die beiden besten Teams der AFC und NFC steigen ein: Die Divisional Round steht an! Kucze, Detti, Thomas und Jan sezieren jedes der vier Matchups und sagen euch, wer in die Conference Championships einzieht. Können die Green Bay Packers endlich auch die Hürde San Francisco überspringen? Beenden die Buffalo Bills ihren Play-Off-Fluch gegen Kansas City? Schenken die Lions ihren Fans in Detroit noch einen Sieg? Und gelingt den Houston Texans eine Sensation bei den Baltimore Ravens? Hört rein! Werbung?Informiere dich jetzt auf drinkag1.com/icingthekicker zu gesundheitsbezogenen Angaben und hole dir AG1 im Abo nach Hause, ganz ohne Vertragslaufzeit. Sichere dir bei deiner AG1 Erstbestellung einen gratis Jahresvorrat an Vitamin D3+K2 & 5 Travel Packs! Die nächste Ausgabe von „Icing the kicker“ gibt es am 25. Januar. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire alle Folgen

Die nächste Folge von "Icing the kicker" erscheint dann am 25. Januar, mit allen Infos rund um die Championship Games der AFC und NFC. Und ihr dürft wie gehabt daran teilhaben! Über Feedback und Anregungen sowie Fragen, die in den Podcast aufgenommen werden, freuen wir uns immer.

"Icing the kicker": Die neue Folge ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website - und überall, wo es Podcasts gibt. IMAGO/ZUMA Wire

Kontaktiert uns über die Social-Media-Kanäle des kicker und der Footballerei oder schreibt eine Mail an info@kicker.de.

"Icing the kicker" ist verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website sowie auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer.