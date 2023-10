Angriffslustiges Bengals-Duo und eine "Disco-Truppe": Jetzt "Icing the kicker" hören!

Die NFL nimmt in Woche 6 weiter Fahrt auf, höchste Zeit für die neue Folge von "Icing the kicker". Fährt die Bengals-Offensive auch gegen Seattle die Krallen aus? Welche Teams dominieren aktuell die Conferences? Und welcher Kader muss seinen Ruf als "Disco-Truppe" ablegen?

Geht noch was in Richtung Play-Offs für die Cincinnati Bengals? IMAGO/Icon Sportswire

Viel wurde gerätselt, was das Leistungsniveau der Cincinnati Bengals betrifft, die mit einem angeschlagenen Quarterback Joe Burrow überraschend am Tabellenende ihrer Division stehen. Auch keine ganz leichte Aufgabe für kicker-Experte Adrian Franke in seinem Quarterback-Power-Ranking.

Ist für die Bengals beim 34:20-Erfolg über die Arizona Cardinals endlich der Knoten geplatzt? Und wie stehen die Erfolgsaussichten gegen ausgeruhte Seahawks, die mit einer Bilanz von 3:1 aus ihrer Bye-Week kommen und vor allem auf ihre Chance über das Run Game lauern. Darüber diskutieren Host Kucze, Bundestrainer Shuan Fatah, Detti aus der Footballerei und kicker-Redakteur Jan.

Unser "Icebreaker der Woche" hört dieses Mal auf den Namen Patrick Queen und läuft mit seinen Baltimore Ravens in London auf. Kann Linebacker Queen gegen "King" Derrick Henry und das Laufspiel der Tennessee Titans standhalten?

Auch unsere Community-Frage, welche Teams aktuell ihre Conferences dominieren, wird ausgiebig diskutiert. Spoileralarm: "Seine" Cowboys gehören für Nationaltrainer Shuan Fatah aktuell nicht dazu, die für ihn als "Disco-Truppe" auftreten.

Die nächste Folge von "Icing the kicker" erscheint am 19. Oktober, dann dreht sich alles um Week 7. Überhaupt gibt es ab sofort wieder jede Woche donnerstags bis hin zum Super Bowl 58 in New Orleans (12. Februar 2024) eine neue "Icing the kicker"-Episode - stets garniert mit den neuen Rubriken. Und ihr dürft daran teilhaben! Über Feedback und Anregungen sowie Fragen freuen wir uns sowieso immer.

"Icing the kicker": Die neue Folge ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website - und überall, wo es Podcasts gibt. IMAGO/ZUMA Wire

