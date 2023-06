Angriff auf Schiedsrichter im Saarland: Jahressperre und Verbandsausschluss

Nachdem Ende Mai ein Schiedsrichter nach einem Kreisliga-Spiel im Saarland körperlich attackiert wurde, steht nun das Urteil gegen die beteiligten Spieler. Ein Akteur wird aus dem Saarländischen Fußballverband ausgeschlossen.

Das Geschehen spielte sich im Kreisliga-A-Duell (Untere Saar) zwischen dem 1. FC Fitten und der SG Leuktal am 28. Mai 2023 ab: Nachdem ein Spieler des 1. FC Fitten aufgrund eines Foulspiels mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde, habe ein weiterer dem Schiedsrichter auf die Brust geschlagen. Daraufhin brach der Unparteiische das Spiel ab und schickte beide Mannschaften vom Platz.

Beim Verlassen des Spielfeldes habe ein weiterer Spieler des 1. FC Fitten den 35-jährigen Schiedsrichter von hinten attackiert und ihm dabei "ohne Vorwarnung mit der rechten Faust ins Gesicht" geschlagen, wie der Saarländische Fußballverband (SFV) es in seiner Öffentlichkeitsmeldung beschreibt. Der Schiedsrichter sei zu Boden gestürzt und für einige Sekunden benommen gewesen, erlitt durch die Angriffe zudem Verletzungen.

Sperren gegen vier Akteure

Gegen die beiden identifizierten Spieler des FC Fitten wurde Strafanzeige wegen Körperverletzung erstattet, zudem kam es auch zu einem Sportgerichtsverfahren, in dem am 21. Juni nun ein Urteil gefällt wurde. So sperrte die SFV-Spruchkammer den Spieler, der den Spielabbruch durch die Tätlichkeit gegen den Schiedsrichter verursacht hatte, für ein Jahr. Der Spieler, der den Schiedsrichter beim Verlassen des Platzes mit der Faust niederstreckte, wird hingegen ganz aus dem Saarländischen Fußballverband ausgeschlossen. Zwei weitere Akteure erhielten kurzzeitige Sperren.

Zudem erhält der 1. FC Fitten eine Geldstrafe von 500 Euro, die ersten acht Spiele des Vereins in der neuen Saison werden zudem vom Verband beobachtet. Die Partie wird außerdem mit einem 2:1 Sieg für die SG Leuktal gewertet. Gegen das Urteil kann noch Einspruch eingelegt werden.