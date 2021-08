Angriff auf die Grand Tours: Bora-hansgrohe holt Vlasov

Bora-hansgrohe treibt den personellen Umbruch voran und nimmt mit Aleksandr Vlasov ganz große Ziele ins Visier.

Stark am Berg und im Zeitfahren: Aleksandr Vlasov gilt als großes Rundfahrt-Talent. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Zwar hat Bora-hansgrohe nach den bevorstehenden Abgängen von Superstar Peter Sagan und dem deutschen Top-Sprinter Pascal Ackermann mit Sam Bennett einen Sprinter zurückgeholt. Doch die jüngsten Neuverpflichtungen legen nahe, dass die Equipe aus dem bayerischen Raubling endlich einen Sieg bei den großen Landes-Rundfahrten einfahren will.

Denn mit Aleksandr Vlasov schließt sich ein weiterer exzellenter Rundfahrer Bora-hansgrohe an. Der Russe kommt von Astana-PremierTech und hat für drei Jahre bis Ende der Saison 2024 unterschrieben. "Alexandr ist sicherlich eines der größten Talente was Rundfahrten betrifft und wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat. Interesse gab es bekanntlich ja von einigen Teams. Wir werden mit ihm ganz klar die Grand Tours ins Auge fassen", sagte Teamboss Ralph Denk. Auch Vlasovs Fokus liegt auf den Grand Tours. "Es wird darum gehen, mit Bora-hansgrohe weiter hart zu arbeiten, um mich weiterzuentwickeln, denn ich möchte eines Tages eine der großen drei Rundfahrten gewinnen", kündigte der 25-Jährige mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen an.

Dass er für einen Sieg die notwendigen Voraussetzungen mitbringt, machte Vlasov erst in diesem Frühsommer deutlich, als er den Giro d'Italia als Vierter beendete. Vlasov, der bei einer Größe von 1,86 Metern gerade einmal 68 Kilogramm auf die Waage bringt, ist nicht nur ein begnadeter Kletterer, sondern bringt seine Stärken auch im Kampf gegen die Uhr zur Geltung - er ist der amtierende Zeitfahrmeister Russlands.

Denk: "Mittelfristig ist das Ziel die Tour de France"

Denk traut Vlasov sogar zu, den Olymp im Radsport zu erklimmen: "Mittelfristig ist das Ziel die Tour de France." Allerdings ist der Weg bis zum Triumph in Paris steinig, das weiß auch der Bora-hansgrohe-Boss nur zu genau. Vlasov wird deshalb eine Lernphase zugestanden, in der er sich weiterentwickeln soll. Und das, so Denk, ist "beim Giro oder der Vuelta vielleicht einfacher". Deshalb wird Vlasov sich seine ersten Sporen im Bora-hansgrohe-Trikot wohl zunächst erneut in Italien und in Spanien erwerben müssen.

Mit Vlasov hat Bora-hansgrohe bereits jetzt für Rundfahrten ab 2021 eine extrem starke Mannschaft am Start. Mit Wilco Kelderman (30 Jahre) und Emanuel Buchmann (28) stehen bereits zwei Podiumskandidaten im Team. Hinzu kommen noch Neuzugang Jay Hindley, 2020 beim Giro immerhin Zweiter, der kolumbianische Kletterkünstler Sergio Higuita (23) sowie der starke Rouleur Marco Haller (30) aus Österreich.