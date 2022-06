Angreifer Heim wechselt an den Tivoli

Die Wege von Rot-Weiss Essen und Felix Heim trennen sich. Der 20-jährige Angreifer, der zuletzt zum FSV Frankfurt ausgeliehen war, wechselt zu Alemannia Aachen.

"Als junger Fußballer benötigt Felix Spielpraxis, die wir ihm in der 3. Liga nicht zusichern konnten. Das haben wir ihm vor längerer Zeit bereits mitgeteilt", erklärte RWE-Sportdirektor Jörn Nowak die Hintergründe des Wechsels.

Inzwischen hat Felix Heim einen neuen Verein gefunden: Der variabel einsetzbare Offensivspieler wechselt an den Tivoli zu Alemannia Aachen.

Starkes erstes Seniorenjahr

Aus der U 19 des VfB Stuttgart war Heim 2020 zur TSG Balingen in die Regionalliga Südwest gewechselt und machte mit sieben Toren und neun Vorlagen in 35 Ligaspielen RWE auf sich aufmerksam. In Essen konnte er sich jedoch nicht durchsetzen und wechselte zur Rückrunde leihweise zum Südwest-Regionalligisten FSV Frankfurt, für den er im Abstiegskampf elf Mal zum Einsatz kam (kein Tor).

Schwieriger Stand im Essener Aufstiegskader

"Die Statistik der letzten Saison sollte nicht als Maßstab dienen, da er sich dort oftmals nur über Kurzeinsätze zeigen konnte und im Aufstiegskader der Essener einen schwierigen Stand hatte", nahm Helge Hohl, Sportdirektor der Alemannia, den Neuzugang in Schutz. In Balingen hingegen habe Heim "eine für sein junges Alter sehr beachtliche Saison" gespielt. Deshalb seien die Alemannia-Verantwortlichen überzeugt, "dass Felix bei uns wieder an seine Leistungen in Balingen anknüpfen kann und eine absolute Bereicherung für den Kader ist", so Hohl.

Mit RWE gibt es übrigens ein schnelles Wiedersehen: Am 16. Juli testet der Drittliga-Aufsteiger im Aachener Tivoli.