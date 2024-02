Angola-Spieler erhalten Smartphones für Viertelfinal-Einzug

Am Freitagabend kann Angola zum ersten Mal ins Halbfinale eines Afrika-Cups einziehen. Aus der Heimat werden die Spieler mit Geschenken belohnt.

Aus Abidjan berichtet Michael Bächle

Wie die angolanische Presse-Agentur berichtet, haben mehrere nationale Unternehmen den Spielern der Nationalmannschaft für ihr gutes Abschneiden beim Afrika-Cup Geschenke versprochen. So hat der Präsident eines großen Telekommunikationsunternehmen des zentralafrikanischen Landes allen Spielern, Trainern und Mitgliedern des Staffs ein iPhone 15 angeboten. Obendrauf gibt es auch noch ein Jahr Anrufe, SMS und mobiles Internet umsonst.

Eine große Investmentbank schüttet außerdem für den bereits erfolgten Viertelfinal-Einzug eine Prämie von fünf Millionen Kwanzas (rund 5500 Euro) an alle Teammitglieder aus. Noch lohnenswerter soll es aber werden, wenn das angolanische Team das Finale des Turniers erreicht. Dann will ein Diamanthandelsunternehmen jeden Spieler mit gleich 250.000 US-Dollar (rund 230.000 Euro) belohnen. Aufgrund seines Öl- und Diamantenvorkommens gilt Angola als Land mit vielen Superreichen - gleichzeitig aber auch als eines mit einer extremen Schere zwischen Arm und Reich.

Damit die hohe Prämie ausgeschüttet werden kann, muss die Nationalmannschaft aber erst einmal den wohl größten verbliebenen Brocken im Turnier aus dem Weg räumen: Am Freitag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft Angola im ersten Viertelfinale des Turniers auf das favorisierte Nigeria und kann erstmals in seiner Geschichte ins Halbfinale des Wettbewerbs vorstoßen. Es ist gleichzeitig das Duell der besten Offensive unter den verbliebenen Mannschaften (Angola traf bereits neunmal, wie die bereits ausgeschiedenen Teams Äquatorialguinea und Senegal) mit der besten Defensive (Nigeria kassierte erst ein Gegentor).

Der angolanische Verband hat sich nach den Geschenkversprechen zu Wort gemeldet und sie in einem Statement grundsätzlich begrüßt, "weil sie die Spieler und die Gruppe im Allgemeinen motivieren". Allerdings kritisierte der Verband, dass sich die Präsidenten der jeweiligen Unternehmen direkt bei Spielern gemeldet hatten, um die Preise auszuloben. "Der direkte telefonische Kontakt zu Spielern lenkt ab und beeinträchtigt die Konzentration unserer Nationalspieler in hohem Maße", heißt es. Weitere Geschenkversprechen sollten daher direkt an den Verband herangetragen werden.