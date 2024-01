Angler, Hardcore-Gamer und Schoko-Liebhaber: Das sind die Ticks der deutschen Handballer

Mit welchem Hobby hat Torhüter Andreas Wolff die Corona-Zeit überstanden? Wer hört selbst im Sommer am liebsten Weihnachtslieder? Und warum ist Juri Knorr kein Vegetarier mehr? 17 Geschichten über 17 Spieler.

David Späth

Das Ausnahmetalent im Tor. Der 21-Jährige will der Weltbeste werden, seine Freundin Katja spielt ebenfalls Handball. War früher "klein, dick und faul", wie der dem Spiegel erzählte. Heute umso ehrgeiziger. Hat kaum Hobbys, weil er sich auf den Sport konzentrieren will.

Andreas Wolff

War mal ein richtiger Hardcore-Gamer, vor allem um die Corona-Zeit zu überstehen. Interessiert sich auch für schnelle Autos und mag Hunde. Und Krafttraining. Vergleicht seinen beeindruckenden Bizeps gerne mit seinen Teamkollegen.

Juri Knorr

Schon sein Papa Thomas war Nationalspieler. War Vegetarier, isst jetzt aber zumindest ab und zu Fleisch, weil seine Eisenwerte nicht so gut waren. Würde sich gerne mehr mit anderen Dingen beschäftigen, liest privat aber hauptsächlich Sportnachrichten.

Nils Lichtlein

Hat angefangen, in seiner Freizeit zu malen. An der heimischen Leinwand experimentiert er gemeinsam mit Farben und Acryl. Bei Berlins Geschäftsführer Bob Hanning hängt sogar schon ein Bild von ihm an der Wand.

Kai Häfner

Ein Genussmensch. Mit Ferrero Küsschen kann man ihn immer kriegen, wie er mal verraten hat. Ansonsten ein absoluter Familienfreund, verbringt gerne viel Zeit mit Frau und Kindern.

Martin Hanne

Die Überraschung im EM-Kader. Hat beim ersten Test gegen die Portugiesen sein erstes Länderspiel absolviert - und gleich überzeugt. Nach einer schweren Rückenverletzung 2022 fiel er elf Monate lang aus, kämpfte sich aber eindrucksvoll zurück.

Julian Köster

Wohnt zehn Minuten vom EM-Finalort, der Kölner Lanxess Arena, entfernt. Als Rheinländer mag er den Karneval, nur mit dem Verkleiden hat er es nicht so. Die Lösung: meistens geht er einfach als Sportler.

Sebastian Heymann

Modellathlet, aber ansonsten ein bescheidener und sparsamer Schwabe. Könnte dank seines Astralkörpers Werbung für Unterwäsche machen, wie zumindest sein Teamkollege Timo Kastening findet.

Renars Uscins

Hat Wurzeln im Baltikum und spricht auch die lettische Sprache. Auch wenn er schon lange in Deutschland lebt, hat er noch heute eine Vorliebe für gefüllte Teigtaschen, eine typische lettische Spezialität. War Kapitän der U21-Weltmeister.

Christoph Steinert

Ist verheiratet mit der Ex-Nationalspielern Anne Hubinger. Hat immer gute Laune und träumt davon, seine Karriere bei einem Club am Meer zu beenden. Gemeinsam mit Freunden hat er einen Online-Handel für Golfprodukte gegründet. Liest außerdem gern und viel.

Philipp Weber

Ein Hundefreund. Seine Eltern haben ein Brautmodengeschäft. Als Kind ist er Motocross gefahren und zählte sogar zu den Besten seiner Altersklasse. Zudem steht er auf schicke Klamotten, hatte in Leipzig einen großen begehbaren Kleiderschrank zuhause.

Timo Kastening

Ein echter Lebemann und der Kabinen-DJ der deutschen Handballer. Versucht also nicht nur auf, sondern auch neben der Platte für gute Laune zu sorgen. Noch heute als Kassenwart seines Heimatvereins aktiv.

Johannes Golla

Das erste Talent aus der Nachwuchsakademie der MT Melsungen, das es bis in die Nationalmannschaft geschafft hat. Abseits der Platte ein absoluter Familienmensch, im Alter von 26 Jahren schon zweifacher Vater.

Jannik Kohlbacher

Wie Timo Kastening ist auch er auf dem Bauernhof groß geworden. Ein passionierter Angler, der sogar ein eigenes Boot zum Fischen hat. Einer der Kraftprotze des Teams. Kann neben Johannes Golla und Andreas Wolff wohl die meisten Kilos drücken.

Justus Fischer

Als U21-Weltmeister einer der jungen Wilden. Steht das ganze Jahr über auf Weihnachtslieder und würde sie am liebsten auch in der Kabine hören. „Rudolph the red nosed reindeer" dürfte seiner Meinung nach niemals in der Playlist fehlen. Lieber Land- als Stadtmensch.

Rune Dahmke

Gelernter Immobilienkaufmann, der mit der norwegischen Weltklassespielerin Stine Oftedal verlobt ist. Hatte gemeinsam mit dem Ex-Kieler Sander Sagosen ein Boot, mit dem sie regelmäßig aufs Meer gefahren sind und gegrillt haben.

Lukas Mertens

Ein Kind der Nordsee, ist in Wilhelmshaven groß geworden. Obwohl er heute in Magdeburg spielt, fährt er immer noch gerne hoch ans Meer.

