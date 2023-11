Angezählter ten Hag verzweifelt am VAR - Höjlund historisch

Manchester United droht nach dem wilden 3:4 in Kopenhagen das Europapokal-Aus. Erik ten Hags "Analyse" danach klang nach einem Ablenkungsmanöver - Rasmus Höjlund war noch etwas anderes aufgefallen.

Es gab Zeiten, da drehte Manchester United in den letzten Minuten wichtige Champions-League-Spiele zu seinen Gunsten, doch die sind schon lange vorbei. Die Red Devils des Jahres 2023 verspielten am Mittwochabend eine 2:0- und 3:2-Führung bei Underdog FC Kopenhagen und drohen nicht nur aus der Königsklasse, sondern gleich ganz aus dem Europapokal zu fliegen. Viel schlimmer für sie aber ist: Überrascht haben sie damit niemanden.

Ähnlich durchsichtig, wie sich Erik ten Hags Mannschaft seit Monaten auf dem Platz präsentiert, fiel nach der turbulenten 3:4-Niederlage - der dritten im vierten Champions-League-Auftritt - die Analyse des Trainers aus. Er schimpfte auf den VAR und sagte etwas, was böse Zungen inzwischen bedenklich oft auch über United-Auftritte sagen könnten: "Das hat nichts mit Fußball zu tun."

Nachdem Englands Rekordmeister früh mit 2:0 in Führung gegangen war, hatte Marcus Rashford nach einem unabsichtlichen, aber gesundheitsgefährdeten Tritt auf Elias Jelerts Knöchel nach VAR-Einsatz Rot gesehen (42.). Wenn man das Bild einfriere, "sieht es immer viel schlimmer aus", haderte ten Hag. "Die Rote Karte ändert alles." Einerseits tat sie das - weil sofort jegliche Souveränität aus dem Spiel der Gäste verschwand, die noch vor der Pause das 2:2 kassierten. Andererseits aber ging United in der 69. Minute trotzdem in Führung, nur um diese dann in der Schlussphase denkbar leichtfertig herzuschenken.

Höjlund: "Wir können sie nicht so ins Spiel zurückkommen lassen!"

Insofern war es nicht ten Hag, der die ehrlichste Analyse des Abends bot, sondern Doppeltorschütze Rasmus Höjlund, der als erster United-Profi der Geschichte nach fünf Champions-League-Spielen bei fünf Toren steht. Während der Trainer auch für das 1:2 (André Onana durch einen Spieler im Abseits gestört?) und das 2:2 (kein strafbares Handspiel von Harry Maguire?) das Schiedsrichter-Team kritisierte und ansonsten den Kampfgeist seiner Elf lobte, ärgerte sich der 20-jährige Däne: "Wir können sie nicht so ins Spiel zurückkommen lassen!" Abgesehen vom Ergebnis habe man es "ganz gut gemacht, aber wir haben ein wenig abgeschaltet".

So unglücklich die Umstände durch Schiedsrichter-Entscheidungen und anhaltende Verletzungsprobleme - in Kopenhagen erwischte es Jonny Evans - in dieser Saison auch sein mögen: Ten Hag ist inzwischen angezählt. Einmal mehr blieb ihm am Mittwochabend nichts anderes übrig, als vage auf eine bessere Zukunft zu hoffen: "In dieser Saison gibt es so viele Entscheidungen gegen uns, so viele Rückschläge mit Verletzungen. Ich habe zu den Jungs gesagt, das wird sich drehen. An einem Punkt in dieser Saison wird es sich zu unseren Gunsten drehen." Um in der Champions League zu überwintern, muss es spätestens am 29. November in Istanbul so weit sein.