"Angespannt, aber auch sehr entspannt": Münster und das unerwartete Wiedersehen

Für Aufsteiger Preußen Münster ist das Westfalenderby bei Arminia Bielefeld nach drei Jahren Regionalliga ein ganz besonderes Spiel. Trainer Sascha Hildmann erkennt bei seinem Team die richtige Stimmung für das prestigeträchtige Duell.

Im April 2015 trafen der SC Preußen Münster und Arminia Bielefeld zuletzt in einem Pflichtspiel aufeinander. Mehr als acht Jahre liegt jener 33. Spieltag der Drittliga-Saison 2014/15 bereits zurück, nun kommt es am Samstag wieder zum Westfalenderby, erneut in der 3. Liga. Vor drei Jahren, der Lokalrivale aus Bielefeld war gerade als Zweitliga-Meister in die Bundesliga aufgestiegen, schien das kaum vorstellbar - auch für SCP-Trainer Sascha Hildmann, immerhin seit Dezember 2019 im Amt: "Jetzt ist es soweit, jetzt spielen wir tatsächlich um Punkte in diesem Derby. Mehr Freude kannst du eigentlich nicht haben."

Die Arminia wurde aus dem Oberhaus bis in die 3. Liga durchgereicht, Münster schaffte im dritten Regionalliga-Jahr als Meister die Rückkehr in den Profifußball: "Unser Fans haben echt mitgelitten, sind überall mit hingefahren. Jetzt fahren sie nach Bielefeld, da gehören sie auch hin", freute sich Hildmann für die eigenen Anhänger gegenüber Vereinsmedien am Freitag vor dem brisanten Duell (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker).

Schulze Niehues über die neue Arminia: "Für beide Mannschaften nicht ganz einfach"

Einer, der ebenso wie Fabian Kloß auf der Gegenseite bereits 2015 dabei war, ist Torhüter Maximilian Schulze Niehues. "Natürlich sind bei mir immer wieder Szenen von damals hochgekommen. Ich habe auch mit dem Trainer über den Spielverlauf damals gesprochen", berichtete der 34-Jährige. Seit 2011 steht der Schlussmann beim SCP unter Vertrag.

Abgesehen von der Arminia-Vereinsikone in vorderster Front wartet auf den Aufsteiger allerdings eine nach dem Abstieg rundum erneute Mannschaft: "Das ist mit Sicherheit schwierig. Aber ich glaube, Bielefeld kann sich genauso wenig auf uns vorbereiten. So eine neue Saison bringt immer Veränderung mit sich, von daher ist es für beide Mannschaften nicht ganz einfach", findet Schulze Niehues, der vielmehr auf die mit der Rückkehr in die 3. Liga entfachte Euphorie in Münster baut.

"Wir haben einen guten Plan in der Tasche": Saisonauftakt macht Hildmann Mut

Bereits beim Saisonauftakt gegen den BVB II (0:0) überzeugten die Münsteraner, belohnten sich jedoch vor dem Tor trotz guter Gelegenheiten nicht. Im Westfalenpokal siegte der Aufsteiger am vergangenen Wochenende mit 14:1. "Wir hätten gegen Dortmund, das muss man im Nachgang so sagen, gewinnen müssen", blickte Trainer Hildmann zurück. Ein positives Gefühl nahm der 51-Jährige aus der Partie dennoch mit: "Ich musste nicht viel mit den Jungs arbeiten, weil wir Vieles gut umgesetzt haben. Wir haben einen guten Plan in der Tasche."

Um diesen umzusetzen, kann der Trainer beinahe auf den gesamten Kader zurückgreifen, einzig Routinier und Ex-Armine Marc Lorenz (entzündeter Nerv im Wadenbereich) fällt weiter aus. "Wir haben noch gehofft, aber das wird nichts", erläuterte Hildmann. Der 51-Jährige hat indes bei seiner Mannschaft die richtige Stimmung vor dem Derby ausgemacht: "Die Mannschaft ist angespannt, aber auch sehr entspannt. Sie sind nicht überdreht, sie sind cool und nehmen das an."