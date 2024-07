Angeschlagener Messi bestimmt selbst, ob er im Halbfinale beginnt

Lionel Messi wird im Halbfinale der Copa America wohl auflaufen können. Argentiniens Coach Lionel Scaloni gab am Dienstag vorsichtige Entwarnung.

Es ist noch nicht das Turnier von Lionel Messi. Der 37-Jährige hat noch nicht getroffen, ist im Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen Ecuador mit einem Panenka-Versuch an der Latte gescheitert und ist schon seit Beginn der Copa America mal mehr, mal weniger angeschlagen.

Die Beinverletzung wird Messi aber nicht davon abhalten, im Halbfinale gegen Kanada in der Nacht zum Mittwoch (2 Uhr MESZ) aufzulaufen. Scaloni gab Auskunft, wie es um seinen Angreifer bestellt ist. "Leo geht es gut. Er wird spielen", betonte er vor der Begegnung im MetLife Stadium im US-Bundesstaat New Jersey. Er werde auch kurz vor dem Match noch mal mit Messi sprechen und seine ehrliche Meinung einholen. "Wenn er sagt 'Mir geht es nicht gut', dann spielt er die letzten 30 Minuten. Wenn er verfügbar ist, wird er spielen", sagte Scaloni.

Bereits in der Gruppenphase hatte sich Argentinien mit den Kanadiern duelliert, beim 2:0-Erfolg des amtierenden Weltmeisters bereitete Messi beide Tore vor. "Im letzten Spiel haben wir gegen ihn nicht gut genug gespielt", sagte Kanadas Trainer Jesse Marsch, der in der Saison 2021/22 für ein halbes Jahr RB Leipzig trainierte: "Wir alle wissen, dass er der beste Spieler ist, der jemals dieses Spiel gespielt hat."

Martinez & Martinez statt Messi

Dass Argentinien das Halbfinale erreicht hat, ist aber eher Sturmpartner Lautaro Martinez zu verdanken, der in diesem Turnier schon viermal getroffen hat. Über seinen missglückten Versuch im Elfmeterschießen sagte Messi, er sei "ganz schön enttäuscht" und sogar "sehr wütend" gewesen: "Ich war davon überzeugt, ihn so zu schießen." Sogar mit Argentiniens Torhütern habe er sich davor abgesprochen, dass er in die Mitte schießen werde.

Einer davon, nämlich Stammtorhüter Emiliano Martinez, wetzte die Scharte letztlich aus. Der Weltmeister parierte zwei Elfmeter und hievte die Argentinier so ins Halbfinale.