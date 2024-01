Angeschlagener Juri Knorr gibt Entwarnung

Der angeschlagene Spielmacher Juri Knorr hat nach dem Remis der deutschen Handballer gegen Österreich bei der Heim-EM Entwarnung gegeben.

"Ich war die letzten Tage einfach ein bisschen erkältet gewesen", sagte Juri Knorr nach dem 22:22 (11:12) am Samstagabend. "Heute habe ich mich sehr gut gefühlt und ich bin guter Dinge, dass mein Körper jetzt zusammenhält und erst in hoffentlich acht Tagen ein bisschen zusammenklappt", so der 23-Jährige.

Bundestrainer Alfred Gislason hatte im zweiten Hauptrundenspiel des DHB-Teams in der Anfangsformation auf Philipp Weber gesetzt und Knorr, mit sechs Toren bester deutscher Werfer, erst später eingewechselt. Nach schwacher Leistung rettete das DHB-Team am Ende mit dem 22:22 noch einen Punkt.

Er habe "ein bisschen Halsschmerzen" gehabt und sich "ein bisschen schlapp" gefühlt, erklärte Juri Knorr: "Diese klassische Erkältung. Zum Glück nicht länger als wahrscheinlich die zwei, drei Tage." Auch bezüglich seines Knies sei "alles okay", sagte er: "Ich hatte einen Pferdekuss in der ersten Halbzeit."

Die weiteren Spiele bestreitet Deutschland am Montag (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) gegen Ungarn (4:2) und am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD und Dyn) gegen Kroatien (1:5). Nach dem Unentschieden gegen Österreich muss das DHB-Team die beiden Partien gewinnen und ist auf Schützenhilfe von Frankreich angewiesen.

