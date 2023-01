Angeschlagener Djokovic lässt Lokalmatador de Minaur keine Chance

Topfavorit Novak Djokovic musste im Achtelfinale gegen Alex de Minaur ran, der Australier hatte das Publikum dabei auf seiner Seite - aber letztlich keine Chance.

Tennisstar Novak Djokovic hat bei den

Australian Open in Melbourne mit einer Machtdemonstration das

Viertelfinale erreicht. Der 35 Jahre alte Serbe deklassierte am

Montag in einem höchst einseitigen Achtelfinalmatch den überforderten

Australier Alex de Minaur und setzte sich nach nur 2:06 Stunden

locker mit 6:2, 6:1, 6:2 durch. Anders als in den zwei Runden zuvor

schien Djokovic der Oberschenkel deutlich weniger Probleme zu

bereiten.

Djokovic hat Nadal-Rekord weiter im Blick

Wegen Djokovics Blessur und der bis dahin starken Leistung des an

Nummer 22 gesetzten de Minaur hatten die australischen Fans auf eine

Überraschung gehofft - doch diese Hoffnung legte sich in der Rod

Laver Arena schnell. Djokovic war von Beginn an hellwach, körperlich

auf der Höhe und in nahezu allen Belangen überlegen. De Minaur fehlte

die Qualität für einen Coup gegen den Turnierfavoriten, der nur noch

drei Siege vom 22. Grand-Slam-Turniersieg entfernt ist. Damit würde

Djokovic im Finale am 29. Januar mit Rekordhalter Rafael Nadal

gleichziehen.

Am Mittwoch kämpft der bei den Australian Open seit 25 Spielen

unbesiegte Djokovic zunächst gegen den Russen Andrei Rubljow um das

Halbfinalticket. Der 25-Jährige hatte zuvor in einem packenden

Fünfsatzkrimi gegen Dänemarks Jungstar Holger Rune (19) das fast

schon sichere Aus gleich mehrfach abgewendet und mit 6:3, 3:6, 6:3,

4:6, 7:6 (11:9) dank eines glücklichen Netzrollers beim Matchball

gewonnen.