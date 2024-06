Angeschlagene Oberdorf: "Alles halb so wild"

Glück im Unglück offenbar für Lena Oberdorf. Die Mittelfeldspielerin hat sich bei der Qualifikations-Partie in Polen nicht allzu schwer verletzt.

Die beim 3:1-Erfolg in Polen erlittene Verletzung von Nationalspielerin Lena Oberdorf ist offenbar nicht so schlimm wie zunächst befürchtet. Auf Instagram gab die Mittelfeldspielerin am Mittwochmittag leichte Entwarnung. Sie hätte sich ihr "erstes Spiel als Aushilfskapitän durchaus anders vorgestellt", schrieb die 22-Jährige: "Aber manchmal gibt es so Tage, alles halb so wild. Danke auch für alle Genesungswünsche."

Die Leistungsträgerin im DFB-Team hatte am Dienstagabend beim EM-Qualifikationsspiel in Gdynia kurz vor der Pause nach einem Schlag auf die linke Wade in die Kabine getragen werden werden müssen. Danach wurde mit Blick auf die bevorstehenden Olympischen Spiele ein Ausfall Oberdorfs befürchtet.