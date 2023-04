Mbappés Doppelpack in der ersten Halbzeit reicht: PSG siegt glanzlos bei Angers

Beim 2:1-Erfolg beim Tabellenletzten Angers SCO entschieden die PSG-Superstars Messi und Mbappé die Partie bereits im ersten Durchgang. Der Anschlusstreffer der Gastgeber kam zu spät.

Kylian Mbappé brachte Paris St. Germain früh in Führung. IMAGO/PanoramiC

PSG-Coach Christophe Galtier brachte nach dem 3:1 gegen Lens einen Neuen in der Startelf: Auf der linken Seite begann Juan Bernat anstelle des angeschlagenen Nuno Mendes (nicht im Kader).

Mbappé schnürt in Halbzeit eins den Doppelpack

Die Gäste aus der französischen Hauptstadt übernahmen von Beginn an die Spielkontrolle, die erste gute Gelegenheit hatte aber der Tabellenletzte der französischen Liga: Nach einem Steckpass tauchte Niane alleine vor Donnarumma auf, im Eins-gegen-eins parierte der Italiener aber mit einer starken Parade gegen den Angreifer. PSG ließ sich das nicht gefallen - wenig später leitete Messi sehenswert die Führung ein: Per Chip-Ball setzte der Argentinier Juan Bernat in Szene, der im Strafraum direkt auf den neben ihm postierten Mbappé ablegte. Der Franzose schlug zunächst noch ein Luftloch, im zweiten Versuch beförderte der Stürmer den Ball dann über die Linie (9.).

PSG dominierte und legte Mitte der ersten Halbzeit das zweite Tor nach - diesmal assistierte Messi Mbappé direkt, erneut per Traumpass: Aus der eigenen Hälfte spielte der argentinische Weltmeister einen feinen Steckpass auf den gestartete Mbappé, der alleine auf Bernardoni zulief, den Angers-Schlussmann stehen ließ und auf 2:0 für die Gäste stellte (26.). Kurz vor der Pause hätte Messi dann selbst erhöhen können, sein Schuss war jedoch zu zentral - Bernardoni parierte (38.).

Thioub verkürzt kurz vor Schluss

Nach dem Seitenwechsel tat Paris nur noch das Nötigste, Angers gab nicht auf, zwingende Gelegenheiten sprangen für das engagierte Schlusslicht aber nicht wirklich heraus - so landete etwa Mendys Versuch aus rund 20 Metern deutlich über dem Kasten (64.). Mit einer klasse Tat verhinderte Bernardoni Mbappés Dreierpack per Distanzschuss (75.).

Ansonsten schonte sich Paris, Thioub bestrafte die Passvitität des Tabellenführers kurz vor Schluss: Nach Kopfball-Ablage von Sima drückte der Joker den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (87.) - der Anschlusstreffer. Paris schaltete in den verbleibenden Minuten immerhin noch einmal einen Gang höher, hielt den Ball in den eigenen Reihen, Angers vom eigenen Tor fern und brachte den knappen Erfolg, der dritte in Folge, letztlich ohne große Probleme über die Zeit.

Für PSG geht es am kommenden Wochenende sonntags (17.05 Uhr) gegen den FC Lorient. Angers spielt ebenfalls am Sonntag (15 Uhr) in Rennes.