Angerer, Hingst und drei Pionierinnen neu in der "Hall of Fame" des Frauenfußballs

Gleich fünf ehemalige deutsche Nationalspielerinnen haben es in die "Hall of Fame", die Ruhmeshalle des Deutschen Fußballmuseums geschafft. Darunter sind drei Pionierinnen.

Auch Ex-Nationaltorhüterin Nadine Angerer wird in die Hall of Fame aufgenommen. imago images/ZUMA Wire

Neben den zweimaligen Weltmeisterinnen Nadine Angerer und Ariane Hingst wurden mit Christa Kleinhans, Bärbel Wohlleben und Anne Trabant-Haarbach gleich drei Akteurinnen aus den 1960er- und 70er-Jahren gewürdigt, "die mit ihren herausragenden Pionierleistungen und ihrem Engagement maßgeblich dazu beigetragen haben, die Auswirkungen des zeitweiligen Frauenfußball-Verbots zu überwinden", wie es in der Pressemeldung des Deutschen Fußballmuseums heißt.

Widerstandskraft und Durchhaltevermögen

"Die Wahl spannt einen schönen Bogen von der erfolgreichen Entwicklung des Frauenfußballs der jüngeren Vergangenheit zurück zu seinen Wurzeln. Die Widerstandskraft und das Durchhaltevermögen der Pionierinnen haben den späteren Weltmeisterinnen den Weg geebnet. Dafür gebührt ihnen völlig zurecht große Anerkennung, die ihnen während ihrer aktiven Zeit zuweilen verwehrt geblieben ist", erklärt Museumsdirektor Manuel Neukirchner. Die offizielle Ehrung der neuen Mitglieder im Deutschen Fußballmuseum ist kurz vor Beginn der Frauenfußball-EM in England diesen Sommer geplant.

Die Prämierten

Christa Kleinhans: Spielerin der legendären Mannschaft von Fortuna Dortmund, bestritt in der Zeit des Frauenfußball-Verbots rund 150 inoffizielle Länderspiele. Als Rechtsaußen debütierte sie 1957 beim 4:2-Sieg gegen eine niederländische Auswahl vor 18.000 Zuschauern in München in der Nationalelf und erzielte dabei zwei Tore.

Bärbel Wohlleben: Galt Anfang der 1970er-Jahre als der "weibliche Beckenbauer". Mit dem TuS Wörrstadt gewann sie 1974 das erste Endspiel um die Deutsche Meisterschaft und erzielte dabei als erste Frau das "Tor des Monats" der ARD-Sportschau. 1978 wurde sie mit dem SC Bad Neuenahr erneut Deutsche Meisterin.

Anne Trabant-Haarbach: Die erfolgreichste und beste Spielerin der 1970er-Jahre. Fungierte bei der SSG Bergisch-Gladbach über viele Jahre in Doppelfunktion als Spielertrainerin. Beim ersten Länderspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im November 1982 führte sie das Team als Kapitänin aufs Spielfeld.

Ariane Hingst: Über 15 Jahre Mitglied der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Mit 174 Einsätzen verzeichnet sie die drittmeisten Spiele insgesamt. Die zweimalige Welt- und vierfache Europameisterin gewann zudem drei Olympische Bronzemedaillen. Beim WM-Gewinn 2007 wurde sie in das All-Star-Team des Turniers gewählt.

Nadine Angerer: Europas Fußballerin und Weltfußballerin des Jahres 2013. Beim Gewinn der Weltmeisterschaft 2007 blieb sie in allen Spielen ohne Gegentor und wurde zur besten Torhüterin des Turniers gewählt. Zählte über einen Zeitraum von 19 Jahren zum Kader der Nationalmannschaft und verzeichnet mit 146 Spielen die achtmeisten Länderspieleinsätze.

Dortmunder Dauerausstellung für herausragende Leistungen

Für die Aufnahme in die seit 2018 bestehende Ruhmeshalle "Hall of Fame", in der die größten Legenden des deutschen Fußballs in einer Dauerausstellung präsentiert werden, können deutsche Persönlichkeiten aus dem Männer- und Frauenfußball von 1900 bis heute vorgeschlagen werden, die ihre Karriere vor mindestens fünf Jahre beendet haben. Zu berücksichtigen sind insbesondere herausragende Leistungen in der Nationalmannschaft vor und nach dem Krieg, in der ehemaligen DDR-Auswahl sowie im nationalen und internationalen Vereinsfußball. Insgesamt standen diesmal 26 Spielerinnen zur Wahl. Insgesamt 30 Jurymitglieder waren zur Wahl berechtigt, darunter unter anderem kicker-Chefredakteur Jörg Jakob und ARD-Moderator Steffen Simon.

Vor den fünf Neuzugängen wurden bereits folgende Spielerinnen in die "Hall of Fame" der Frauen berufen: Silke Rottenberg, Steffi Jones, Doris Fitschen, Nia Künzer, Renate Lingor, Silvia Neid, Martina Voss-Tecklenburg, Bettina Wiegmann, Inka Grings, Birgit Prinz, Heidi Mohr und Tina Theune.