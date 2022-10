Angelinos ganz spezielle Pokal-Geschichte

Angelino tritt mit der TSG Hoffenheim im DFB-Pokal-Achtelfinale als Titelverteidiger gegen den Titelverteidiger an. Schon seine Vorgeschichte in diesem Wettbewerb ist speziell.

Es ist nicht bekannt, ob Angelino feixte oder fluchte, als die Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinals am Sonntag der TSG Hoffenheim seinen Stammverein als Gegner bescherte. Gleich dreimal wird der nach Hoffenheim ausgeliehene Spanier damit in dieser Spielzeit gegen RB Leipzig antreten.

Übernächsten Samstag kommt RB zum ersten Ligaduell in den Kraichgau, 2023 steht die Auswärtsreise nach Sachsen nun zweimal auf dem Hoffenheimer Programm. Noch ist das Pokalspiel nicht exakt terminiert, die Runde der letzten 16 wird an gleich vier Tagen ausgespielt (31. Januar/1. Februar sowie 7./8. Februar). Jedenfalls wird Angelino nun deutlich vor dem Rückrundenduell Ende April bereits nach Leipzig reisen, um als Titelverteidiger den Titelverteidiger herauszufordern.

Erst strich ihn Nagelsmann, dann Tedesco aus dem Finalkader

Nun ist ein Duell mit dem eigentlichen Arbeitgeber an sich schon brisant, in diesem Fall aber macht Angelinos ganz persönliche Pokalgeschichte die Sache noch reizvoller. Auf dem Weg zum Titelgewinn hatte der 25-Jährige in der Vorsaison sämtliche Pokalspiele über die volle Distanz absolviert und auch zwei Assists bis zum Finaleinzug beigetragen. Im Endspiel in Berlin gegen den SC Freiburg (4:2) blieb Angelino allerdings ohne Einsatz und erlebte den Pokalsieg nur von der Reservebank aus. Im finalen Saisonspiel gegen Bielefeld hatte der stolze Spanier die Auswechslung des damaligen Trainers Domenico Tedesco kurz vor Schluss beim Stand von 0:1 mit einer abfälligen Geste quittiert.

Doppelt bitter für Angelino, der damit sein zweites Pokalfinale in Folge als potenzielle Stammkraft verpasste. Auch im Jahr zuvor war er einer disziplinarischen Maßnahme vom damaligen RB-Coach Julian Nagelsmann zum Opfer gefallen. Unmittelbar vor dem Endspiel gegen Dortmund (1:4) hatte Leipzig bei der Borussia in der Liga 2:3 verloren, die Leistungen Angelinos in dieser Partie, aber auch in der folgenden Trainingswoche sollen Nagelsmann derart missfallen haben, dass er Angelino fürs Pokalfinale aus dem Kader strich.

Nicht nur vor diesen Hintergründen wird das für Angelino eine emotionale Rückkehr nach Leipzig, zudem spielt dort ja nun auch der teuer aus Hoffenheim geholte David Raum (26 Millionen Euro Ablöse) auf seinem einstigen Arbeitsplatz. Der Spanier, dessen Vertrag bei RB noch bis 2025 datiert ist, hatte zuletzt geäußert, Hoffenheim habe bei diesem Ringtausch den besseren Deal gemacht.