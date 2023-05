Angelinos Andeutungen

Der Linksfüßer kann sich offenbar vorstellen, in Hoffenheim zu bleiben, scheint für die TSG aber unbezahlbar.

Dieses Engagement hatte von Beginn an etwas Spezielles. Schließlich hatte die Verpflichtung des Hoffenheimers David Raum für Angelino bedeutet, keine Perspektive mehr in Leipzig zu haben. Der ließ sich im Gegenzug für diese Saison zur TSG ausleihen. Die ist nun zu Ende, aber die Situation bei RB hat sich für den Spanier natürlich nicht verändert. Noch zwei weitere Jahre ist sein Vertrag bei den Sachsen gültig, also stellt sich erneut die Frage nach der Zukunft für den 26-Jährigen.

Mögliche Ausstiegsklausel zu hoch für die TSG

Dem Vernehmen nach könnten Interessenten bei Angelino für 20 Millionen Euro eine Ausstiegsklausel ziehen, doch angesichts der zwischenzeitlich auch in Hoffenheim holprigen Spielzeit eine stolze Summe für den stolzen Spanier. Jedenfalls eindeutig zu hoch für Hoffenheim. Dennoch machte Angelino rund um seinen vermeintlichen Abschied aus dem Kraichgau in den sozialen Medien Andeutungen, die darauf schließen lassen, gar nicht abgeneigt zu sein, weiterhin für die TSG aufzulaufen.

Nach dem 4:2-Erfolg gegen Union Berlin, der den Ligaverbleib endgültig gesichert hatte, schrieb Angelino: Last home game (maybe not) und versah den Zusatz mit einem Zwinkersmiley. Und nach dem finalen Spiel in Stuttgart (1:1) war zu lesen: Mal sehen, was die Zukunft bringt - bis später…

Leistungssteigerung unter Matarazzo

Eine zumindest gedankliche Wendung, die ein Vierteljahr zuvor kaum vorstellbar gewesen wäre. Damals steckte Angelino wie die gesamte TSG tief in einem Leistungsloch, konnte sein spielerisches Potenzial kaum einbringen und wirkte als permanenter Gefahrenherd defensiv überfordert. Erst unter Pellegrino Matarazzo bekam der kleine Techniker wieder die Kurve, wurde nun besser abgesichert und eingebunden und trug seinen Teil zum Klassenerhalt bei. Exemplarisch seine perfekte Flanke auf Ihlas Bebou, die das letzte Saisontor der TSG ermöglichte.

Bester Hoffenheimer Vorlagengeber

Am Ende stehen 33 Einsätze zu Buche, zudem sammelte Angelino mit zehn Torvorlagen die meisten im Hoffenheimer Kader, und mit etwas Abschlussglück und -geschick der von ihm bedienten Kollegen hätten es auch in dieser durchwachsenen Saison noch einige mehr sein können.

Dennoch scheint eine feste Verpflichtung für Hoffenheim utopisch, dazu sind sowohl die Ablöse als auch das Gehaltsniveau Angelinos zu hoch. RB setzt darauf, dass es nach wie vor einen Markt gibt für den Spanier, der nach einer nun zehn Jahre andauernden Tingeltour quer durch Europa womöglich wieder bei einem heimischen Klub landen könnte. Nur wenn sich kein Abnehmer fände, der eine stattliche Ablöse zu zahlen bereit ist, könnte sich womöglich die Tür für die TSG noch mal öffnen, um Angelino für ein weiteres Jahr auf Leihbasis zu beschäftigen.

Dieser Spalt dürfte sich aber erst spät in diesem Sommer öffnen, wenn überhaupt. Deshalb ist davon auszugehen, dass die gerne frühzeitig planenden Hoffenheimer das ohne Angelino angehen.