Angelino vor Wechsel seiner Leihstation

Derzeit ist Angelino (27) von RB Leipzig an Galatasaray Istanbul verliehen, doch nun bahnt sich eine Veränderung für die Rückrunde an: Laut einem Bericht des "Corriere dello Sport" verbringt der Spanier den Rest der Saison auf Leihbasis bei der AS Rom. Nach kicker-Informationen ist der Deal noch nicht perfekt, aber auf einem guten Weg. Der Vertrag von Angelino in Leipzig läuft noch bis Sommer 2025.