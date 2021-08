Angelino fehlt RB wohl auch in Wolfsburg

RB Leipzig muss aller Voraussicht nach auch beim VfL Wolfsburg im kommenden Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Angelino verzichten.

Er fehlt RB wohl auch in Wolfsburg: Angelino. imago images

Der Linksverteidiger konnte aufgrund muskulärer Probleme im Oberschenkel auch am Mittwoch nicht mit der Mannschaft trainieren. Der 24-Jährige hatte wegen der im Training erlittenen Blessur bereits den Heimauftakt der neuen Saison am vergangenen Freitag gegen den VfB Stuttgart (4:0) verpasst.

Ebenso wie Angelino wird Marcel Halstenberg in Wolfsburg nicht zur Verfügung stehen, der Nationalspieler laboriert nach wie vor an einer Kapselreizung im Sprunggelenk. Auch für Benjamin Henrichs (nach Kniereizung) dürfte die Partie am Sonntag zu früh kommen. Immerhin kann der 24 Jahre alte Defensivspieler aber schon wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.

Fraglich ist dagegen der Einsatz von Konrad Laimer (muskuläre Probleme), der am Mittwoch erneut nur individuell trainieren konnte.