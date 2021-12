Angefressener Kruse: "Wurde auch Zeit, dass ich mal ein Tor mache"

Der frisch vermählte Max Kruse ging "ausgeruht" ins Auswärtsspiel beim VfL Bochum - und war am Ende nach dem 1:0-Sieg glücklicher Matchwinner.

Gegenüber "Sky" freute sich Kruse, dass gleich mehrere Vorhaben der Berliner aufgegangen waren: "Wir haben uns vorgenommen, das letzte Spiel vor der Winterpause zu gewinnen. Es war wichtig, heute nochmal ein Zeichen zu setzen", meinte der 33-Jährige. Zudem habe man nach zuletzt weniger guten Spielen wieder dahin kommen wollen, "auch spielerische Lösungen zu finden". Und er befand: "Wir haben es über lange Zeit gut gemacht." Zwar sei sein Team am Ende etwas geschwommen, aber alle hätten zusammen verteidigt und so sei es auch ein verdienter Sieg gewesen.

War ja klar, dass das vielleicht kommt Max Kruse zur Frage, ob er Richtung Bank gejubelt hätte

Ob er nach seinem sehenswerten Treffer in der 16. Minute ("Ich habe mich etwas gewundert, dass der mit rechts reinging") etwas Richtung Bank gejubelt habe? "War ja klar, dass das vielleicht kommt", meinte Kruse. Er sei schon angefressen gewesen, dass er gegen Freiburg gar nicht zum Zug gekommen sei. Und als vorbeugende Maßnahme für seine Hochzeit am Donnerstag - so die Vermutung des Interviewers - wollte der Techniker die Entscheidung seines Trainers Urs Fischer nicht gelten lassen. "Ich glaube, als Fußballer will man immer spielen."

Am Ende war Kruse natürlich auch froh darum, dass ihm nach seiner Spielpause mit seinem dritten Saisontreffer ein entscheidender Anteil am optimalen Jahresabschluss für die Köpenicker zukam, nach dem hinter dem punktgleichen Frankfurt (27 Zähler) ein starker sechster Platz zu Buche steht: "Es wurde auch Zeit, dass ich mal ein Tor mache. Zum Glück konnte ich der Mannschaft damit helfen."