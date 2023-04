Angefressener Anfang beteuert nach vierter Gelber: "Habe mit gar keinem diskutiert"

Neben Niklas Hauptmann (Gelb-Rot) und Jakob Lewald (fünfte Gelbe) handelte sich auch Dynamo-Trainer Markus Anfang in Saarbrücken eine Sperre ein. Der Coach war sich anschließend keiner Schuld bewusst. Den Grund für die 0:2-Pleite sah er in der Chancenverwertung.

Das Topspiel in Saarbrücken hatte sich Dynamo Dresden sicherlich anders vorgestellt. Mit einem Sieg hätte man den Relegationsplatz festigen können. Stattdessen unterlag die SGD im Saarland mit 0:2 und rutschte auf Platz fünf.

Ein sichtlich genervter Markus Anfang stellte am Mikrofon von "MagentaSport" anschließend klar, dass es nicht an der allgemeinen Leistung seiner Mannschaft gelegen habe. "Wir haben die erste Chance, müssen 1:0 in Führung gehen und mit der ersten Chance von Saarbrücken gehen sie in Führung", beschrieb der Coach die Anfangsphase aus seiner Sicht, in der Stürmer Kasim Rabihic allerdings auf Seiten der Saarbrücker ebenfalls nur knapp verpasste.

"Dann müssen wir das 1:1 machen über Hauptmann, machen es nicht. Danach hatten die auch keine Chancen mehr. Das war der Unterschied: Saarbrücken hat sie gemacht, wir haben sie nicht gemacht", resümierte Anfang.

Der 48-Jährige rückte in der Schlussphase der Partie selbst in den Fokus, als ihm Schiedsrichter Sven Waschitzki-Günther seine vierte Gelbe Karte der Saison zeigte. Damit fehlt Anfang den Dresdnern gegen Waldhof Mannheim. Nach dem Spiel war der Trainer sich keiner Schuld bewusst: "Ich habe mit gar keinem diskutiert", stellte er klar.

Anfang verwundert: "Habe nie was gefordert"

Es habe lediglich ein Gespräch mit Saarbrückens Sportdirektor Jürgen Luginger gegeben, nachdem ein Balljunge den Ball nicht zu einem seiner Spieler geworfen habe."Mit dem Schiedsrichter habe ich gar nicht diskutiert. Ich bin nur an die Linie gegangen, habe mich hingestellt und gehört was er gesagt hat, weil er meinte, wir können in Ruhe reden. Da habe ich gesagt: Ja, können wir. Ich habe auch nie was gefordert, deswegen bin ich sehr verwundert über die Gelbe Karte."

Auch die Gelb-Rote von Niklas Hauptmann sorgte beim Coach für Unmut. Der Mittelfeldmann sah für ein leichtes Foul und ein Handspiel jeweils Gelb. "Das erste Foul war keine Gelbe Karte. Das war gar kein Foul. Beim Zweiten kriegt er halt einen Schubser. Das hat er so entschieden, da kann sich ja jeder sein eigenes Urteil drüber erlauben, ob das jetzt gut oder schlecht war."

Dennoch betonte Anfang: "Es lag auch nicht am Schiedsrichter, dass wir verloren haben. Es lag daran, dass wir die Chancen nicht genutzt haben. Wir reden auch viel zu viel über Leute, die da sind, um das Spiel zu leiten, aber nicht die Hauptdarsteller sind."

In der kommenden Woche müssen die Dresdner dann ohne Anfang, Hauptmann und auch Jakob Lewald (fünfte Gelbe) auskommen. Aufstiegskonkurrent SV Waldhof Mannheim ist am Samstag (14 Uhr) zu Gast.