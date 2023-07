Angebot für Diaby: Bayer lässt Aston Villa abblitzen

Nach kicker-Informationen hat Aston Villa ein Angebot für Leverkusens Flügelspieler Moussa Diaby unterbreitet. Bayer 04 ließ die Engländer abblitzen. Ronaldo-Klub Al-Nasr soll ebenfalls Interesse angemeldet haben.

Es kommt Bewegung in die Sache. Wie "Sky" am Donnerstagabend zuerst berichtete, hat Bayer 04 ein Angebot für Moussa Diaby von Aston Villa erhalten. Während es in anderen Berichten heißt, die Offerte habe sich in Höhe von 35 bis 45 Millionen Euro bewegt, lag das erste Angebot des Premier-League-Klubs nach kicker-Informationen unter 30 Millionen Euro Ablöse. Viel zu wenig für den Bundesligisten. Bayers Erwartungen sollen im Bereich von mindestens 60 Millionen Euro liegen. Die Verhandlungen gehen weiter.

Die Engländer, die von Unai Emery trainiert werden, wollen in diesem Sommer dem Vernehmen nach deutlich aufrüsten und konnten bereits den Belgier Youri Tielemans sowie den Spanier Pau Torres verpflichten. Ob Aston Villa, zuletzt auf Platz sieben ins Ziel gegangen, zeitnah indes in die Riege der englischen Top-Klubs stoßen und permanent um die Champions-League-Qualifikation spielen kann, darf angezweifelt werden.

Diaby und Frimpong haben Begehrlichkeiten geweckt

Noch im vergangenen Sommer hatte Diaby verlauten lassen: "In meinen Überlegungen würde ich gerne zu einem Verein wechseln, der um den Champions-League-Sieg mitspielt." Leverkusen weiß derweil um den Wunsch des Franzosen, nach vier Saisons in der Bundesliga den nächsten Entwicklungsschritt zu vollziehen - und sollte noch Transfereinnahmen erzielen. Diaby und Jeremie Frimpong gelten dafür als erste Kandidaten, haben mit ihren starken Leistungen Begehrlichkeiten geweckt.

So soll zudem der saudische Klub Al-Nasr, bei dem auch Cristiano Ronaldo unter Vertrag steht, bereit gewesen sein, um die 50 Millionen Euro für Flügelspieler Diaby zu bezahlen. Allerdings wurde der Verein inzwischen mit einer Transfersperre belegt. "Dem Verein Al-Nasr ist es derzeit aufgrund ausstehender Schulden nicht möglich, neue Spieler zu registrieren. Die entsprechenden Verbote werden unverzüglich aufgehoben, sobald die Begleichung der Schulden von den betreffenden Gläubigern bestätigt wird", erklärte der Weltverband FIFA.